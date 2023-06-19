Kurban pazarlarında bayram yoğunluğu

Kente girişlerine 13 Haziran'dan itibaren izin verilen kurbanlıklar, ilçelerdeki satış yerlerine konuldu.

Farklı bölgelerden kurbanlıkları getiren üreticiler, 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak bayram öncesinde satışlardan duydukları memnuniyeti belirtti.

Ümraniye Belediyesince Hekimbaşı'nda kurulan kurban satış ve kesim alanında hareketlilik gün geçtikçe artıyor.

Alanda büyükbaş hayvanlarını satan Şevket Sepetçioğlu, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden 40 hayvan getirdiklerini dile getirdi.

Hafta sonu tatil günlerinde satışlarda daha çok yoğunluk beklediklerini söyleyen Sepetçioğlu, bir büyükbaş kurbanlık hayvanı 80 ila 100 bin liraya sattıklarını kaydetti.

Tokat'ın Turhal ilçesinden gelen Özcan Atasoy da 32 adet kurbanlık büyükbaş hayvan getirdiklerini belirtti.

Atasoy, "Şimdiye kadar İstanbul'da satamayıp da geri götürdükleri kurbanlık olmadı. Bu yıl da pazar çok kalabalık." dedi.

"Artık çoban bulamıyoruz"

Giresun Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Yavuz, besledikleri küçükbaş hayvanlarını her yıl düzenli olarak İstanbul'da tüketicilerle buluştuklarını anlattı.

Tüketiciyle üretici arasındaki fiyat farkının aracılardan kaynaklandığına dikkati çeken Yavuz, hayvanları kurban satış alanlarındaki üreticilerden alınmasını tavsiye etti.

Yavuz, küçükbaş kurbanlıkları 5-15 bin lira arasında sattıklarını aktararak ulaşım ve konaklama gibi masrafların daha fazla olması nedeniyle İstanbul'da kurbanlık fiyatlarının Anadolu'ya göre biraz daha yüksek olduğunu ifade etti.

Hayvan yetiştiricileri olarak yaşadıkları en büyük sorunlarından birinin çoban istihdamı olduğunu belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Maalesef ülkemizde seçim arenasında 'Yabancılar yurt dışına gitsin, gönderilsin' gibi seçim polemikleri yapıldı ama bugün bir Afgan olmasın, bir Suriyeli olmasın biz çoban bulamıyoruz. Şimdi onları da bulamıyoruz. Çoban istihdamı konusunda gerçekten ciddi anlamda bir altyapı oluşturulup, üreticinin desteklenmesini bekliyoruz. Artık çoban bulamıyoruz. 25-30 bin lira maaş veriyorsun, adam 'Ben çobanlık yapmam.' diyor. Yapmıyor, yapamayınca da üretim olmuyor. Üretemediğin zamanı da bu sefer ete, süte her şeye ve piyasaya yansıyor. Fiyatların bu denli artması, girdi maliyetlerinin yükselmesi gibi bazı şeyler birbirini tetikliyor. Ciddi anlamda destekleme bekliyoruz."

"Hayvanlarımızın yarısını sattık"

Kağıthane Kurban Pazarı'nda da küçük ve büyükbaş hayvanlar alıcılarını bekliyor.

Kastamonu Devrekani'nden ilçeye gelip büyükbaş kurbanlık satan Mehmet Oruçoğlu, satışlardan memnun olduğunu söyledi.

Oruçoğlu, "Buraya geleli bugün dördüncü gün oldu. Hayvanlarımızın yarısını sattık. Elli küsur hayvanla gelmiştik. Satışlardan memnunuz. Diğer arkadaşlarımız da satıyorlar. Pazarımız da çok güzel. Belediye de bizlere gereken kolaylığı, hizmeti gösteriyor. Bizler bu pazardan memnunuz." diye konuştu.