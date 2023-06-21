Kurbanda büyükbaş kesiminde yüzde 10’luk düşüş bekleniyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı dolayısıyla oluşacak ekonomik değer tahminlerini açıkladı.

Bu yıl 785 bin büyükbaş, 2 milyon 600 bin küçükbaş hayvan olmak üzere toplamda 3 milyon 385 bin kurbanlık hayvan kesilmesinin öngörüldüğünü belirten Bayraktar, bu yıl büyükbaş kesimlerinde geçen yıla göre yüzde 10 civarında bir azalış beklediklerini, küçükbaş kesimlerinde ise kayda değer bir değişiklik olmayacağını öngördüklerini kaydetti.

Ülke genelindeki kurbanlık fiyatlarını da değerlendiren Bayraktar, fiyatların ve satış şekillerinin illere göre farklılık arz ettiğine işaret etti.

Bayraktar, ortalama fiyatların, büyükbaşta 35-145 bin lira, küçükbaşta ise 4-15 bin lira arasında değiştiğini belirterek, "Canlı ağırlık fiyatı da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 120-185 lira, küçükbaş hayvanlarda 100-185 lira arasında uygulanıyor. Ülke ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 147 lira 7 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 129 lira 62 kuruş olduğu görülüyor. Fiyatlar, geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 140,5, küçükbaşta ise yüzde 103,9 oranında arttı. Bu fiyatlar bayram yaklaştıkça talebe göre değişebilir." değerlendirmelerinde bulundu.

Bayraktar, ortalama 400 kilogram canlı ağırlığa sahip büyükbaş hayvanın canlı kilogramının 147,07 lira civarında satılacağı düşünüldüğünde bayram süresince kesilecek yaklaşık 785 bin büyükbaş hayvana ödenecek paranın 46 milyar 180 milyon lirayı bulacağını belirtti.

Bir küçükbaş hayvanın ortalama 8 bin 900 liradan satılacağı tahminiyle, kesilecek yaklaşık 2 milyon 600 bin küçükbaş hayvana ödenecek paranın ise 23 milyar 140 milyon lira olacağına işaret eden Bayraktar, "Toplamda halkımızın kesilecek 3,4 milyona yakın kurbanlık için 69,3 milyar liraya yakın para ödeyeceği tahmin edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, başta yem olmak üzere işçilik, veteriner, ilaç, elektrik, nakliye gibi masraflarda meydana gelen artışların kurbanlık fiyatlarını yükselttiğine dikkati çekerek, et fiyatlarının yüksek seyretmesinin de kurbanlık fiyatlarını artırdığını ifade etti.

"Kasaplara ödenecek toplam bedel 1 milyar 468 milyon lirayı bulacak"

Kurbanlıklarda standartlara uyulursa yaklaşık 454 milyon 800 bin liralık deri geliri elde edileceğini fakat kurbanlık hayvanların çoğu yerde ehil olmayan kişiler tarafından kesildiği için deride ciddi ekonomik kayıp oluştuğunu belirten Bayraktar, "Bu kaybın yüzde 20'ler civarında olduğu ve toplam kaybın 91 milyon lirayı bulduğu tahmin edilmektedir." değerlendirmelerinde bulundu.

Bu nedenle, Kurban Bayramında ekonomiye kazandırılacak tahmini deri değerinin 363 milyon 840 bin lira civarında olacağını bildiren Bayraktar, kasaplara ödenecek toplam bedelin de 1 milyar 468 milyon lirayı bulacağını aktardı.

Bayraktar, Et ve Süt Kurumu'nun bayram sonrasında elde kalan hayvanları üreticiyi mağdur etmeyecek bir fiyattan almasını da istedi.

Üreticilerin yaşadığı sorunlara da değinen Bayraktar, kurban çadırlarından yüksek ücretler alınmaması yönünde belediyelere her yıl çağrıda bulunmalarına rağmen bu uygulamanın devam ettiğini bildirdi.