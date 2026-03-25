Kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı: Fiyatlar cep yakıyor

Ramazan Bayramının ardından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar kurbanlık almak için üreticilerle pazarlıklara başladı. Kurbanlık hayvanını biran önce almak isteyen vatandaşlar, Buldan merkez ve mahallelerinde kurbanlıklarını seçmeye başladı.

Buldan’da hayvan üreticiliği yapan çiftçilerden edinilen bilgilere göre, küçükbaş hayvan fiyatları 20 bin TL’den başlayıp 45 bin TL’ ye kadar yükselirken şap hastalığının sona ermesiyle birlikte büyükbaş hayvan ticaretinde hareketlilik gözleniyor.

Büyükbaş hayvan canlı ağırlık olarak 400 -450 TL den kantara çıkacağını belirten üreticiler, kesim ve parçalama işlemlerinin yapılan pazarlıkla belirleneceğini ifade edildi.

Kurban Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini günler takvimine göre, bayramın arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, dört gün sürecek olan bayramın takvimi şu şekilde:

Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi