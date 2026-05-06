"Kurbanlıklarınızı yerel yetiştiricilerden alın’’ çağrısı

FİKRİ CİNOKUR

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, kurban bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirici üyeleriyle bir araya gelerek toplantı düzenledi. Gündüzalp, ‘’Kurbanımızı yerel esnafımızdan alalım, üreticimize omuz verelim, memleketimiz kazansın’’ çağırısında bulundu.

Toplantıda tüketicilerin kurban etlerinin parçalanarak hazır teslim edilmesi yönündeki artan talepleri ve yerel esnafın bu beklentilere yeterince yanıt verememesi sonucu yaşanan pazar kaybı ele alındı. Alıcıların değişen taleplerini karşılayabilmek adına sektörde oluşturulabilecek güç birliklerinin tartışıldığı görüşmede şap hastalığının üretim ve ticarette yarattığı kalıcı sorunlar da masaya yatırıldı.

Gündüzalp, şunları kaydetti: ‘’Yerel ekonominin desteklenmesi gerekiyor. Burdur Ticaret Borsası olarak geçmiş yıllarda yaptığımız çağrıyı bu yıl üyelerimizle omuz omuza yineliyoruz: Kurbanımızı yerel esnafımızdan alalım, memleketimiz kazansın. Kurban bayramında alınan kurbanlıklar ticari bir alışveriş değil, ibadet olarak görülmesi gerekiyor. Yerel üreticiden, kasaptan ve celepten alınan kurbanlığı, bir vefa örneği, memleketin üretimine ve hayvancılığın yerelde sürdürülebilirliğine bir omuz verme olarak değerlendirilmeli.’’