Küresel altın ETF'leri ilk yarıyı net girişle tamamladı

Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre, fiziki altın destekli küresel altın ETF'lerinden haziran ayında 8,9 milyar dolar çıkış gerçekleşti.

Buna karşın yılın ilk altı ayında güçlü Asya talebinin etkisiyle küresel altın ETF'lerine toplam 8 milyar dolar net giriş oldu.

Asya ilk yarıda öne çıktı

Rapora göre Asya, yılın ilk yarısında 12 milyar dolar girişle küresel altın ETF'lerine en fazla yatırım çeken bölge oldu.

Dünya Altın Konseyi, bunun bölge tarihinde kaydedilen en güçlü ilk yarı performansı olduğunu belirtti.

Haziran ayında ise Asya fonlarından 2,3 milyar dolar çıkış yaşandı. Çıkışların büyük bölümü Çin'deki fonlardan kaynaklanırken, Hindistan'da yatırımcıların fiyat düşüşlerini alım fırsatı olarak değerlendirmesi sayesinde girişler devam etti.

Kuzey Amerika'da çıkışlar hızlandı

Kuzey Amerika altın ETF'lerinden haziran ayında 5,5 milyar dolar çıkış gerçekleşti.

Böylece bölgenin yılın ilk yarısındaki toplam çıkışı 7,7 milyar dolara ulaşırken, bu performans 2013'ten bu yana en zayıf ilk yarı olarak kaydedildi.

Raporda, haziran ayında altın fiyatlarındaki gerileme ile Fed'e ilişkin daha şahin beklentilerin yatırımcıların altın ETF pozisyonlarını azaltmasında etkili olduğu ifade edildi.

Yönetilen varlıklar geriledi

Küresel altın ETF'lerinin yönetilen varlık büyüklüğü haziran sonu itibarıyla 526 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu rakam yılın ilk yarısında yüzde 6 düşüşe işaret ederken, gerilemede altın fiyatlarındaki değer kaybının etkili olduğu belirtildi.

Toplam ETF altın varlıkları ise ilk yarıda 18 ton artarak 4 bin 47 tona yükselirken, yalnızca haziran ayında 74 ton azaldı.

İşlem hacmi rekor kırdı

Dünya Altın Konseyi, haziran ayında altın piyasasındaki işlem hacminin gerilediğini ancak yılın ilk yarısında günlük ortalama işlem hacminin 488 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.