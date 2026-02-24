Küresel daralmaya rağmen Türkiye iplikte 5'inci sırada

YENER KARADENİZ

Küresel iplik ticareti 2024 yılında daralırken, Türkiye pozitif ayrışarak ihracatını artırmayı başardı. Dünya iplik ihracatı yüzde 1,6 gerileyerek 46,8 milyar dolara düşerken, Türkiye yüzde 8,2’lik artışla 2,2 milyar dolarlık ihracata ulaştı. 2025 yılında ise bu rakam 2 milyar 207 milyon dolara çıktı. Bu performansla Türkiye, dünyanın en büyük 5’inci iplik ihracatçısı konumunu güçlendirdi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından yayınlanan “Küresel İplik Dış Ticaret Raporuna” göre küresel iplik ihracatında son 10 yılda 7,5 milyar dolarlık kayıp yaşandı. 2024’te dünya genelinde talep zayıflarken, Çin yüzde 30,2 pay ile liderliğini sürdürdü. Ancak Türkiye, yüzde 4,9’luk payıyla küresel ligde ilk 5’te yer alarak dikkat çekti. Türkiye’nin ihracat artışı, özellikle pamuk ipliğinde güçlü bir sıçramayla desteklendi.

Pamuk ipliğinde çift haneli sıçrama

Küresel ölçekte pamuk ipliği ihracatı yalnızca yüzde 0,1 artış gösterirken, Türkiye pamuk ipliği ihracatını yüzde 31 artırarak 751 milyon dolara çıkardı. Böylece Türkiye, bu segmentte dünyanın en büyük 6’ncı ihracatçısı oldu. Bu tablo, Türkiye’nin katma değerli üretimde rekabet gücünü koruduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’nin iplik ihracatında ilk sırada yüzde 9,5 pay ile Mısır yer aldı. Türkiye’nin Mısır’a ihracatı 2024’te yüzde 56 artarak 217 milyon dolara ulaştı. İtalya ve ABD gibi geleneksel pazarlarda ise dengeli bir seyir izlendi. Bu gelişme, Türkiye’nin Akdeniz ve yakın coğrafyada tedarik zincirlerinde stratejik konumunu güçlendirdiğini gösteriyor.

İthalat düştü, cari açık geriledi

Türkiye’nin iplik ithalatı 2024’te yüzde 18,6 azalarak 2,3 milyar dolara geriledi. Küresel iplik ithalatında Türkiye yüzde 5,2 payla 3’üncü sırada yer alsa da ithalattaki düşüş, sektörün daha dengeli bir dış ticaret yapısına yöneldiğine işaret ediyor. Sentetik filament iplik ithalatında da gerileme dikkat çekti. Küresel iplik ticaretinde Çin hala belirleyici aktör konumunda olsa da, Türkiye özellikle sentetik devamsız liflerden iplikte dünya ikinci tedarikçisi olarak konumlanıyor. 2024 verileri, küresel daralmaya rağmen Türkiye’nin üretim kabiliyeti, coğrafi avantajı ve esnek sanayi altyapısıyla tedarik zincirlerinde kritik bir oyuncu olmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.