Küresel dengeler değişiyor, katma değer ve lojistik öne geçti

ERHAN BEDİR

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, küresel ekonomi ve jeoekonomik dengelerde kırılgan bir dönemden geçildiğini belirterek, enerji, ticaret ve tedarik zincirlerinde yeniden yapılanmanın yaşandığını söyledi. Hatunoğlu, finansmana erişim, öngörülebilirlik ve rekabet gücünü artıracak düzenlemelerin iş dünyasının öncelikli beklentileri arasında yer aldığını dile getirdi. BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarına da değinen Hatunoğlu, talepte yavaşlama, maliyet baskılarının sürmesi ve üretimde zayıflama sinyallerinin öne çıktığını kaydetti.

“Dünya ekonomisinin kuralları yeniden yazılıyor”

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ekonomik ve Sektörel Gelişmeler Komitesi Başkanı Ali Kerem Alptemoçin ise son altı yılda dünya ekonomisinin yalnızca değişmediğini, aynı zamanda kurallarının da yeniden yazıldığını ifade etti. Pandemiyle birlikte küresel ekonominin daha karmaşık ve kırılgan bir yapıya dönüştüğünü belirten Alptemoçin, Karadeniz ve Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimlerin buğday, doğal gaz ve petrol gibi stratejik ürünlerde arz güvenliğini ve fiyat istikrarını doğrudan etkilediğini söyledi.

Küresel ölçekte temkinli bir bekleyişin hâkim olduğunu kaydeden Alptemoçin, dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin Çin, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelere doğru kaydığını ifade etti. Devletlerin ticaret, enerji, teknoloji, finansman ve askerî güç unsurlarını birlikte kullandığını belirten Alptemoçin, ekonomik sürdürülebilirliğin artık doğrudan bir ulusal güvenlik meselesine dönüştüğünü vurguladı.