  3. Küresel depolamada Astor ve Energy Vault işbirliği! Anlaşma imzalandı
Küresel depolamada Astor ve Energy Vault işbirliği! Anlaşma imzalandı

Astor ve ABD'li şirket Energy Vault küresel enerji depolama ve şebeke altyapısı için anlaşma imzaladı.

Sürdürülebilir enerji depolama çözümlerinde dünya lideri ABD'li şirket Energy Vault ve yüksek kaliteli transformatörlerle yüksek gerilim ekipmanlarının lider üreticisi Astor Enerji, birden fazla küresel pazarda pil enerjisi depolama sistemleri (BESS) ve şebeke altyapısının dağıtımı konusunda anlaşma imzaladı.

Astor Enerji'den yapılan açıklamaya göre, imzalanan stratejik anlaşma kapsamında Energy Vault, Astor'un Romanya'daki şebekeye bağlı dört PV projesi için toplam kapasitesi 2 gigavatsaate kadar çıkabilen 4 saatlik BESS çözümleri sağlayacak.

Buna ek olarak, Astor Enerji, ABD, Avustralya ve Avrupa'da planlanan 1 gigavatın üzerindeki Energy Vault BESS projeleri için transformatör ve yüksek gerilim ekipmanı sağlayacak.

Energy Vault ve Astor'un sektör liderliği birleşiyor

Yapılan stratejik ortaklık ile Energy Vault'un teknoloji platformu ve Astor'un şebeke ekipmanı üretimindeki sektör liderliği birleşiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı Olcay Doğan, "Energy Vault ile ortaklık kurmak, trafo ve yüksek gerilim teknolojilerimizi enerji dönüşümünün en hızlı büyüyen segmentine uygulamamızı sağlıyor. Bu işbirliği ile uzun vadeli ticari ve teknolojik değer yaratmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşma enerji dönüşümündeki kritik zorlukların çözümüne katkı sağlayacak

Energy Vault Gelirden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Marco Terruzzin ise söz konusu iş birliğinin sadece ekipman tedarikinden ibaret olmadığını vurgulayarak, "Bu, iki hızlı büyüyen şirketin, enerji dönüşümündeki en kritik zorlukları çözmek için güçlerini birleştirmesi anlamına geliyor. Birlikte, yapay zeka veri merkezlerinden kaynaklanan artan enerji talebini ve yenilenebilir enerjinin hızla benimsenmesini karşılayacak teknoloji ve tedarik zinciri kapasitesini inşa ediyoruz. İşte bu şekilde küresel ölçekte enerji bolluğu ve ekonomik büyümeyi sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

