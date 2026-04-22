Küresel dönüşüm çağında Türkiye ekonomisi yeniden şekilleniyor

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Medya 7 Grubu tarafından düzenlenen Yükselen Türkiye Zirveleri’nin ilk programında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açılış konuşmasını yaptı.

Bakan Şimşek’in konuşmasının ardından Dr. Ahmet Yarız’ın moderatör olduğu panelde Nasıl Bir Ekonomi Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, ekonomi gazetecisi ve yazar Abdurrahman Yıldırım, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lokman Gündüz ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz konuşmacı olarak yer aldı.

“Küresel Ekonomik Dönüşüm Çağında Finansal Riskler ve Türkiye’nin Seçenekleri” başlıklı panelde konuşmalar “Türkiye’de izlenen ekonomi programının 3. yılında değerlendirme”, “2026-2028 döneminde Türkiye ekonomisinin hedefleri” ve “Global ekonomide yeni finansal riskler ve Türkiye’ye muhtemel etkileri” başlıklarında yapıldı.

“Finansallaşma 1980’lerde başladı”

Ekonomi gazetecisi ve yazar Abdurrahman Yıldırım, finansallaşma sürecinin 1980’li yılların başında başladığını belirterek, ABD’nin sanayi üretiminin önemli bir bölümünü Çin’e kaydırdığını söyledi. Doların rezerv para olması ve petrolün dolar üzerinden fiyatlanmasının küresel finansal piyasaları büyüttüğünü ifade eden Yıldırım, üretimin zayıflamasının uzun vadede ekonomik ve askeri gücü de etkilediğini dile getirdi.

Çin’in bu süreçte teknolojik kapasitesini geliştirdiğini vurgulayan Yıldırım, ABD’nin kurduğu liberal düzen içinde Çin’in güç kazandığını, ABD’nin ise liderliği kaybetme endişesiyle daha sert bir politika izlediğini söyledi. Çin’in üretim kapasitesinin yüksek olduğunu, ülkede deflasyonist baskı bulunduğunu ve dış talebe yönelimin arttığını belirten Yıldırım, küresel ticarette rekabetin ve jeopolitik gerilimlerin sürdüğünü ifade etti.

“Silahlanma eğilimi dikkat çekici”

Yıldırım, küresel ölçekte silahlanma eğiliminin arttığını, ABD’nin NATO’dan ayrılma ihtimalinin tartışıldığını ve Türkiye’nin jeopolitik tercihlerinin önem kazandığını dile getirdi. Piyasalar açısından savaş öncesinin zirve seviyeleri işaret ettiğini belirten Yıldırım, savaşla birlikte fiyatlamaların bozulduğunu ancak likidite koşullarının etkisiyle toparlanma yaşandığını söyledi.

Türkiye piyasalarına ilişkin değerlendirmesinde Yıldırım, gelişmekte olan ülke piyasalarının güçlü seyrettiğini, Türkiye varlıklarının ise iskontolu olduğunu ifade etti. Buna karşın gayrimenkul fiyatlarının dolar bazında son yıllarda güçlü artış gösterdiğini ve kira artışlarının sürdüğünü belirtti.

“Üretim kapasitesi belirleyici olacak”

Nasıl Bir Ekonomi Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, küresel gelişmelerin doğru okunmasının önemine dikkat çekerek, dünya ekonomisinde temel dinamiklerin değiştiğini ifade etti. Kapitalizmin tarihsel olarak genişleyerek sorunlarını aştığını belirten Güldağ, günümüzde bu genişlemenin zorlaştığını söyledi.

Dünya ticaretinde yapısal değişimlere işaret eden Güldağ, yapay zekâ yatırımları ve Güney-Güney ticaretindeki artışın ticaret hacmini desteklediğini dile getirdi. Çin’in ihracat yapısının değiştiğini belirten Güldağ, ara üretimin büyük ölçüde Uzak Doğu’ya kaydığını ifade etti.

“İşimiz aktarmak”

Reel sektörde son dönemde sıkıntıların arttığını belirten Güldağ, daha önce güçlü görülen şirketlerin de zorlanmaya başladığını söyledi. Sıkı para politikalarının etkisinin hissedildiğini dile getiren Güldağ, bazı sektörlerde zayıflamanın belirgin olduğunu ifade etti. Reel sektöre yakın olduklarını vurgulayan Hakan Güldağ, “işimiz aktarmak” dedi.

Türkiye’nin üretim kabiliyetine dikkat çeken Güldağ, doğru politikalarla fırsatların değerlendirilebileceğini belirtti.

“Merkez bankaları üzerindeki baskı artıyor”

Prof. Dr. Lokman Gündüz, küresel ekonomide yeni bir “normal” dönemine girildiğini belirterek, jeopolitik risklerin kalıcı hale geldiğini söyledi. Merkez bankalarının görünürlüğünün arttığı dönemlerde ekonomik sorunların da arttığını ifade eden Gündüz, ABD’de para politikası etrafında yaşanan tartışmalara dikkat çekti.

Gündüz, savaş sonrası dönemde ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin zayıfladığını dile getirdi.

Enflasyonla mücadelede yeni dönem

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, 2020 yılında pandemiyle birlikte küresel enflasyonun yükseldiğini ve ülkelerin bu süreçte genişleyici politikalar izlediğini belirtti. 2022 itibarıyla enflasyonla mücadelenin öne çıktığını ifade eden Eryılmaz, merkez bankalarının faiz artışlarına yöneldiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası’nın enflasyonu başlangıçta geçici olarak değerlendirdiğini ve faiz artışında geciktiğini dile getiren Eryılmaz, 2024 itibarıyla faiz indirimlerinin gündeme geldiğini ifade etti. Avrupa’nın enflasyonla mücadelede daha başarılı bir görünüm sergilediğini belirten Eryılmaz, çekirdek enflasyonun ise yüksek seyrini koruduğunu söyledi.

TCMB’nin faiz kararı

ABD ekonomisinin güçlü kaldığını ve yapay zekâ kaynaklı verimlilik artışının etkili olduğunu ifade eden Eryılmaz, Fed’in politika kararlarında enflasyon ve iş gücü piyasasını birlikte değerlendirdiğini dile getirdi.

Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesinde Eryılmaz, savaş etkisi olmasaydı para politikasında daha fazla gevşeme görülebileceğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezerv görünümünün politika kararlarında önemli rol oynadığını ifade eden Eryılmaz, belirsizliklerin para politikası duruşunu etkilediğini söyledi. Eryılmaz, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“TCMB’nin ana derdi enflasyon değil, rezerv baskısı. Bu da piyasaya sinyal vermeyi gerektirir. Geçen yıl TCMB’nin kası şu şekilde gelişti: Bugünkü kararda şunu görüyoruz, bir sonraki toplantı haziranda bu arada ne olacağı belli değil. Daha kötüye giderse ne olacak? Büyümeyi önceliklendiren bir TCMB var.”