Küresel dönüşüm ve piyasa dinamikleri: Prof. Dr. Zeynep Ökten’den ekonomik projeksiyon

İç siyasetteki hareketliliğin finansal piyasalar üzerindeki etkisini değerlendiren Prof. Dr. Ökten, piyasaların bu tür gelişmelere karşı bir tür bağışıklık kazandığını ifade etti. Siyasi gündemdeki değişimlerin piyasa açılışlarında büyük dalgalanmalar yaratmamasını, bu kararların piyasa tarafından zaten beklendiği veya önceden fiyatlandığı şeklinde yorumlayan Prof. Dr. Ökten, piyasanın bu durumu sakin karşıladığını gözlemlediğini belirtti.

Büyüme verilerinde tüketim eğilimi

Yılın ilk çeyreğine ilişkin %2,5'lik büyüme rakamlarını teknik açıdan inceleyen Prof. Dr. Ökten, büyümenin temel itici gücünün hane halkı tüketimi olduğuna dikkat çekti. Sanayi üretimindeki seyri ve dış ticaretin büyümeye katkısını veriler üzerinden değerlendiren uzman, büyüme kompozisyonunun mevcut dinamiklerini paylaştı. Prof. Dr. Ökten, yılın geri kalanı için büyüme oranının %3 bandının altında kalabileceği yönündeki öngörüsünü dile getirdi.

Küresel sermayede yapay zeka dönemi

Dünya ekonomisindeki yapısal değişimlere geniş bir çerçeveden bakan Prof. Dr. Ökten, robotik teknoloji ve yapay zekaya geçişin küresel sermaye hareketlerini kökten değiştirdiğini vurguladı. Bu teknolojik devrimle birlikte sermayenin artık daha çok gelişmiş ekonomiler arasında dolaşmaya başladığına dair bir dünya gerçeğine işaret eden Prof. Dr. Ökten, gelişmekte olan tüm ülkelerin bu yeni yatırım iklimine uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Yıl sonu beklentileri ve rasyonel planlama

Makroekonomik hedeflere dair projeksiyonlarını sunan Prof. Dr. Ökten, enflasyon konusunda piyasadaki genel beklentilerle uyumlu olarak yıl sonunda %30 bandının görülebileceğini ifade etti. Siyaset gündemindeki seçim tartışmalarını da rasyonel bir ekonomik çerçevede analiz eden Prof. Dr. Ökten, mevcut takvim ve ekonomik veriler ışığında yakın dönemli bir seçim olasılığını düşük bulduğunu sözlerine ekledi.