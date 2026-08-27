Küresel e-ticaretin 50 devi Eylül'de İstanbul'a gelecek

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Pandemi sonrası atak yapan küresel e-ticaret hacmi, 2019’da 3,2 trilyon dolar iken 2026 yılında 7 trilyon dolara ulaşarak iki kattan fazla büyüme göstermesi bekleniyor. Önümüzdeki yıllarda bu hacmin daha da yükselmesi bekleniyor. Çin’in ana oyuncu olduğu alanda dünyanın gelişmiş ülkeleri ve önemli oyuncuları da yerel üreticileri korumak için bir yandan korumacılık önlemlerini artırırken diğer yandan pastadaki payını da artırmak için projeler geliştiriyor. Söz konusu alanda önemli oyuncular arasında yer alan Türkiye’de yıllık 10 bin doların üzerinde e-ihracat yapan tüzel firma sayısı 2022 yılında 8 bin 132 iken 2025 yılında yüzde 40,4 artışla 11 bin 420’ye yükseldi ve dünyanın dört bir yanına satış yapmaya devam ediyor. Bu alanda firmaları desteklemek ve küresel e-ihracat pastasındaki payı artırmak için Türkiye, İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX 2026) düzenliyor.

Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) iş birliğiyle 3-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde Ticaret Bakanlığı E-İhracat Daire Başkanı Hasan Önal, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Erbülent Kurşun ve ETİD Genel Sekreteri Ömer Gürkan bir araya gelerek zirve hakkında bilgi verdi.

E-ihracatta hedef yüzde 10

Tanıtım toplantısında konuşan Çetin Tecdelioğlu, küresel ticarette rekabetin fabrikalar ve limanlardan dijital platformlara, algoritmalara ve sınır ötesi lojistiğe kaydığına dikkat çekerek, Türkiye'nin bu dönüşümde oyunun kurallarını belirleyen ülkeler arasında yer alması gerektiğini söyledi. Türkiye menşeli ürünlere yönelik talebin kalıcı hâle getirilmesi gerektiğini belirten Tecdelioğlu, sanayinin üretim ve tasarım gücünün dijital ticaretin imkânlarıyla buluşturulacağını kaydetti.

2025'te Türkiye'nin e-ticaret hacminin 4,5 trilyon lirayı, dolar bazında ise 115 milyar doları aştığını, e-ticarette faaliyet gösteren işletme sayısının 634 bini geçtiğini aktaran Tecdelioğlu, bundan sonraki temel hedefin bu gücü e-ihracata taşımak olduğunu vurguladı. Tecdelioğlu, “E-ihracatın toplam ihracatımız içindeki payını orta vadede yüzde 10 seviyesine çıkarmakta kararlıyız” dedi.

Tecdelioğlu, 3-5 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek IGEXX 2026 ile İstanbul'u küresel pazaryerleri, lojistik şirketleri ve yerli üreticilerin buluştuğu bir dijital ticaret merkezine dönüştürmeyi ve Türk markalarını dünya ligine taşımayı amaçladıklarını ifade etti. Önceki IGEXX'te 30 ülkeden 3 binin üzerinde katılımcının ağırlandığını, 900 firmanın 33 pazaryeriyle 2 binden fazla ikili görüşme gerçekleştirdiğini ve 1 milyar doların üzerinde ticaret hacmi oluştuğunu aktardı.

En büyük 50 pazaryeri zirvede

Hasan Önal ise toplantıda yaptığı konuşmada IGEXX 2026'ya katılacak küresel pazaryerlerinin toplam e-ticaret hacminin 2,75 trilyon dolara ulaştığını belirterek, bunun küresel e-ticaretin yaklaşık yüzde 40'ına karşılık geldiğini söyledi. Zirveye katılan pazaryeri sayısının 50'ye, konuşmacı sayısının 108'e, uluslararası konuşmacı sayısının 36'ya ve panel sayısının 28'e çıktığını aktaran Önal, Çin'den Alibaba bünyesindeki platformların yanı sıra Shein ve Temu, Hindistan ve Latin Amerika'dan da büyük pazaryerlerinin İstanbul'a geleceğini kaydetti.

Çin'in dijital ticarette ulaştığı konuma dikkat çeken Önal, “E-ticareti anlamak için Amerika'ya değil, Çin'e bakmamız gerekir” dedi. Önal, e-ihracat zirvesinin bu yıl da 1 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaşmasını beklediklerini açıkladı. ABD’de B2B modelinin öne çıktığını, Avrupa Birliği’nde ise B2C kanalının hâlâ güçlü olduğunu ifade etti.

E-ithalatın yerel üreticilere verdiği zararı bertaraf etmek için önemli bölgelerde artan korumacılık önlemlerinin e-ihracata etkisi konusunda ise Önal, e-ihracatta ürünlerin Türkiye’den müşteriye gönderilmesi yerine, hedef ülkelerdeki depo alanlarında hazır tutulmasına odaklandıklarını söyledi.

Bu yılki hedef 6 milyar dolar

Firmalara pazar yeri komisyon desteğinin yanı sıra yerel danışmanlık hizmetleri de sağlanarak hedef ülkelerde kalıcı hâle gelmelerinin desteklendiğini belirten Önal, e-ihracatta gelinen nokta ve hedef ile ilgili de, “Mevcut verilere göre Türkiye’nin e-ihracatının 2026’yı yaklaşık 6 milyar dolarla tamamlamasını bekliyoruz. Geçen sene bu değer 5,2 milyar dolar, 2024’te ise 6,4 milyar dolardı. Ancak kayıt dışı kalan ve depo alanları üzerinden gerçekleşen işlemler nedeniyle rakamlar gerçeği tam yansıtmıyor. E-ihracat verilerinde beyan eksiklikleri ve farklı gümrük uygulamaları nedeniyle sorun yaşanıyor. Kirli bir veriyle karşı karşıyayız” değerlendirmesinde bulundu.