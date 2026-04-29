Küresel ekonomide yapısal kriz: Banu Kıvcı Tokalı’dan kritik analizler

Nasıl Bir Ekonomi TV YouTube kanalında yayınlanan Paranın İzinde programında değerlendirmelerde bulunan BVeri Danışmanlık Kurucusu Banu Kıvcı Tokalı, Brent petrolün 111 dolara kadar yükselmesiyle sonuçlanan süreci, sadece jeopolitik bir gerilim olarak değil, dünya düzenindeki yapısal bir değişim olarak nitelendirdi. Dallas Fed tarafından yapılan ankete atıfta bulunan Tokalı, enerji sektörü yöneticilerinin büyük bir kısmının önümüzdeki beş yıl içinde yeni krizler beklediğini ve piyasalarda gerçek bir normalleşmenin ancak iki yıllık bir sürede gerçekleşebileceğini belirterek, bu durumun enerji fiyatlarında yapışkanlık yarattığını ve ekonomileri stagflasyon içinde yüksek enflasyon riskine her geçen gün daha fazla yaklaştırdığını vurguladı.

Merkez bankalarının büyüme ve enflasyon ikilemi

Küresel merkez bankalarının politika belirleme süreçlerinde ciddi bir yol ayrımına geldiğini ifade eden Tokalı, Avrupa ve Japonya merkez bankalarında büyüme hassasiyetinin enflasyon kaygılarının önüne geçmeye başladığını söyledi. Gelişmiş ekonomiler için uzun süredir çıpa görevi gören %2 enflasyon hedefinin bir süre daha gündemden düşebileceğini ve piyasa faizlerinin politika faizlerinden bağımsız olarak yükselme eğilimi gösterdiğini belirtti. Özellikle Japonya Merkez Bankası içindeki oy dağılımındaki ayrışmanın, küresel ölçekteki kafa karışıklığının bir yansıması olduğunu ve merkez bankalarının bir süre daha ‘bekle-gör’ stratejisini izleyeceğini öngördü.

Altın ve gümüşte güvenli liman algısı zayıflıyor

Yatırım araçları perspektifinden bakıldığında, altının güvenli liman olma özelliğinin eski gücünü yitirdiğini savunan Tokalı, paraların itibarını geri kazandığı ve doların güçlendiği bir döneme girildiğini ifade etti. Zayıf dolar denkleminin ortadan kalkmasıyla birlikte değerli metallere olan mesafeli duruşunu koruyan uzman, gümüşte 73 dolar seviyesinin altına inilmesi durumunda 65-70 dolar bandına kadar geri çekilmeler yaşanabileceğini öngördü. Altın fiyatlarında ise 4.500 dolar seviyesinin altının görülmesinin olası olduğunu belirterek, bu enstrümanların mevcut şartlar altında cazip yatırım kümesinde yer almadığını ekledi.

Borsa İstanbul ve fonlarda stratejik mevzilenme

Borsa İstanbul için dolar bazlı 325-335 dolar seviyelerinin önemli direnç noktaları olduğunu hatırlatan Tokalı, endeksin 15.000 puan sınırını aşmasının kısa vadede zor olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Yatırımcıların bu belirsiz atmosferde bir miktar nakitte kalmalarının ve TL fonlamanın yüksek seyri nedeniyle para piyasası fonlarını değerlendirmelerinin mantıklı olacağını ifade etti. Ayrıca endüstriyel emtialarda resesyon riski nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini, ancak iklim değişikliği ve arz kısıtları nedeniyle gıda sektörünün yatırımcılar için bir alternatif oluşturabileceğini sözlerine ekledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altın swap politikasını da değerlendiren Tokalı, rezerv çeşitlendirmesi açısından bu swapların tamamen kapatılmamasının makul bir adım olduğunu belirtti.