Küresel ekonomik endişelerle petrol fiyatları geriliyor

Bloomberg'in haberine göre petrol, Çin’den gelen zayıf ekonomik verilerin talep görünümünü daha da zorlaştırması ve küresel piyasalarda riskten kaçış eğiliminin artmasıyla düştü.

ABD ham petrolü 67 doların altında

Brent varil başına 70 dolar seviyesinde işlem görürken, ABD ham petrolü 67 doların altına indi. Geçen hafta 2021’den bu yana en düşük seviyesine gerileyen Brent, Çin’de tüketici enflasyonunun beklentilerin üzerinde düşerek 13 ay sonra ilk kez sıfırın altına inmesiyle yeniden baskı altına girdi. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısında devam eden deflasyonist baskılar, talep üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada, tarifelere ilişkin adımlarının ardından ekonominin bir “geçiş sürecine” girdiğini söyledi, ancak resesyon beklentisine dair bir yorum yapmaktan kaçındı. Cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell da belirsizliğin arttığını kabul etti, ancak faiz indirimleri konusunda acele etmeye gerek olmadığını vurguladı.

Ham petrolü etkileyen faktörler

Ham petrol, küresel ticaret savaşının artması, OPEC ve müttefiklerinin üretimi artırma planları ve Ukrayna’daki üç yıllık savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler gibi bir dizi faktör nedeniyle baskı altında.