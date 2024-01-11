Küresel elektrikli araç satışlarında aylık rekor

Pazar araştırma firması Rho Motion'a göre, tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçların (PHEV) küresel satışları 2022'de yüzde 60 artarken, 2023'te yüzde 31 arttı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rho Motionyöneticisi Charles Lester, "Büyüme hızı yavaşlıyor, ancak bu gibi büyüyen pazarlarda beklenen de budur. Her yıl iki katına çıkamazsınız." dedi.

Lester, geçen yıl küresel elektrikli araç satışlarının Rho Motion'ın tahmin ettiği yüzde 30'luk büyüme ile büyük ölçüde uyumlu olduğunu söyledi. Firma, 2024 yılı için küresel elektrikli araç satışlarının yüzde 25 ila yüzde 30 arasında artacağını tahmin ediyor. Rho Motion, 2023 yılı Aralık ayındaki satışların 1,5 milyon adetle aylık rekora ulaştığını bildirdi.

BEV satışları ABD ve Kanada’da yüzde 50 arttı

Tamamen elektrikli veya bataryalı elektrikli araçlar (BEV'ler), 2023 yılında dünya çapında satılan 13,6 milyon elektrikli aracın 9,5 milyonunu oluştururken, geri kalanını PHEV'ler oluşturuyor.

Yıllar süren hızlı büyümenin ardından bazı otomobil üreticileri, Avrupa ve diğer ülkelerdeki elektrikli otomobil satışlarının, sürücüler iki ila üç yıl sonraki daha iyi, daha küçük ve daha ucuz modelleri bekledikçe talebin yavaşlamasına neden olabileceğinden korkuyor.

BEV satışları ABD ve Kanada'da yüzde 50 artarken, Avrupa ve Çin'de sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 15 büyüdü.

Lester, 2024 yılında Avrupa'daki satışların, Almanya'nın geçen yıl elektrikli araç sübvansiyonlarını düşürme yönündeki ani kararından etkilenebileceğini söyledi.

Rho Motion, Avrupa'daki BEV satışlarının sadece yüzde 8'inin küçük otomobil segmentinde olduğunu, ancak bu durumun bu yıl satışa sunulacak olan Stellantis'in Citroen eC3'ü gibi daha küçük modellerin gelişiyle değişmeye başlayacağını kaydetti.