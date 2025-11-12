Küresel emeklilik endeksi açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Merkezi ABD’de bulunan Marsh McLennan danışmanlık şirketi Mercer ile yatırım profesyonellerinin küresel platformu CFA Enstitüsü, 17. yıllık “Mercer CFA Enstitüsü Küresel Emeklilik Endeksi” sonuçlarını açıkladı. Türkiye, 52 ülke arasında 49. sırada yer aldı.

Bloomberg HT’nin haberine göre, endeks puanı 80’in üzerinde olan ülkeler A notu alırken, alt endekslerde en yüksek puanlar Kuveyt (yeterlilik), İzlanda (sürdürülebilirlik) ve Finlandiya (bütünlük) tarafından elde edildi.

Singapur ilk kez a notu aldı, hiçbir ülke not düşürmedi

2025 yılında Hollanda, İzlanda, Danimarka ve İsrail emeklilik gelir sistemlerindeki A olan notlarını korudu. Singapur ise bu yıl ilk kez A notu alarak Asya kıtasında bu dereceyi elde eden tek ülke oldu.

Dikkat çekici biçimde, bu yıl sekiz ülke endeks notunu yükseltirken, hiçbir ülke not düşüşü yaşamadı. Bu sonuç, insanların daha uzun yaşadığı ve doğum oranlarının düşmeye devam ettiği bir dünyada, küresel ölçekte emeklilik gelir sistemlerinin güçlendiğine işaret ediyor.

Türkiye 52 ülke arasında 49. sırada, sürdürülebilirlik notunda en düşük ülke oldu

Türkiye, sıralamada 52 ülke arasında 49’uncu sırada yer aldı. Türkiye'nin genel notu 48,2 olurken yeterlilik notu 49 olarak kaydedildi. Sürdürülebilirlik notu ise 31,1 ile 52 ülke arasında en düşük not oldu.

Mercer CFA Enstitüsü Küresel Emeklilik Endeksi'ne (MCGPI) bu yıl, Kuveyt, Namibya, Umman ve Panama olmak üzere dört yeni ülke de dahil olmak üzere dünya genelinde 52 emeklilik geliri sistemi karşılaştırıldı ve dünya nüfusunun yüzde 65'ini kapsadı.