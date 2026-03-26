Küresel finans devleri Fed tahminlerini güncelledi

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik askeri harekatı öncesinde yıl genelinde iki veya üç indirim bekleyen piyasa oyuncuları, savaşın enerji fiyatlarını tetiklemesiyle "bekle-gör" moduna geçti. Fed’in Mart ayı toplantısında sergilediği ihtiyatlı duruş ve tek bir indirim sinyali vermesine rağmen; UBS, Morgan Stanley, Goldman Sachs ve Barclays gibi dev kurumlar halen 2026 yılı içinde en az iki indirim yapılabileceği öngörüsünü koruyor ancak bu indirimlerin başlangıç tarihini Haziran’dan Eylül’e erteliyor.

Fed, Mart toplantısında beklentilere paralel şekilde faizleri sabit bırakırken, Başkan Jerome Powell’ın ABD-İsrail-İran savaşı nedeniyle ekonomik görünümün belirsiz olduğuna işaret eden temkinli mesajları dikkat çekti.

CME Group FedWatch Tool verilerine göre, piyasalar artık bu yıl için herhangi bir faiz indirimi fiyatlamıyor. İran çatışması öncesinde ise iki indirim beklentisi bulunuyordu.

Kurumların 2026 tahminlerine göre Citigroup toplam 75 baz puanlık üç indirimle politika faizinin %2,75-%3,00 aralığına gerilemesini bekliyor. Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA, Wells Fargo, Nomura ve UBS ise 50 baz puanlık iki indirim öngörerek faizin %3,00-%3,25 seviyesine ineceğini tahmin ediyor.

Barclays ve Deutsche Bank yalnızca 25 baz puanlık tek indirim öngörürken, BNP Paribas, HSBC, J.P. Morgan ve Standard Chartered ise 2026’da faiz indirimi beklemiyor ve faizin %3,50-%3,75 aralığında kalacağını tahmin ediyor.