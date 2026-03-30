“Küresel gelişmeler gıda piyasalarına olumsuz yansıyor”

NİHAT DÜZGÜN

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin tarım ve gıda piyasalarına yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD-İsrail-İran hattında yaşanan gelişmelerin özellikle enerji piyasaları üzerinden küresel ekonomiyi etkilediğini belirten Tiryakioğlu, Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmelerin de bu süreçte belirleyici bir rol oynadığını ifade etti.

Dünya enerji taşımacılığının önemli bir bölümünün bu hat üzerinden gerçekleştiğine dikkat çeken Tiryakioğlu, bölgede yaşanan gelişmelerin petrol fiyatlarını kısa sürede varil başına 70 dolar seviyelerinden 100 doların üzerine taşıdığını, bunun da akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıdığını dile getirdi. Sahada üretim, tedarik ve piyasa işleyişine ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran Tiryakioğlu, mevcut maliyet eğilimlerinin önümüzdeki dönemde üretim ve fiyat dengeleri üzerinde daha belirgin etkiler oluşturabileceğine dikkat çekti.

Konuşmasında Gaziantep’teki yağış verilerine de değinen Tiryakioğlu, “Ekim ayından bu yana il genelinde metrekareye ortalama yaklaşık 600 kilogram yağış gerçekleşmiştir. Bu rakam, yıllık ortalamanın üzerinde bir seviyeyi ifade etmektedir. Ancak üretim üzerindeki nihai etkiler, önümüzdeki süreçte daha net ortaya çıkacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise, tarımsal üretimin büyük ölçüde enerjiye bağlı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, “Enerji maliyetlerindeki gelişmeler, tarımsal üretimden lojistiğe kadar tüm süreci doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle üretimin sürdürülebilirliği açısından tarım sektörünün desteklenmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.