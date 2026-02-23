Küresel gerilim tırmandı, güvenli limana talep arttı

Spot altın yüzde 1,2 yükselişle ons başına 5 bin 163,60 dolara çıkarak üç haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini gördü. ABD’de Nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 2 artışla 5 bin 184,90 dolara yükseldi.

Ons altın tarafında yaşanan yükselişle birlikte gram altın fiyatları da haftaya pozitif başladı. Gram altın fiyatları yüzde 1,3'lük yükselişle birlikte 7 bin 277 lira seviesinde seyrediyor.

Mahkeme kararı doları baskıladı

ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın tarifelerinin büyük bölümünü geçersiz sayması, piyasalarda küresel büyümeye destekleyici bir gelişme olarak değerlendirildi. Bu kararın ardından dolar gerilerken, Orta Doğu’daki belirsizlik ve çatışma riski fiyatlamaların sınırlı kalmasına neden oldu.

Analistler, mahkeme kararının Trump’ın ani ve kapsamlı tarife uygulama gücünü zayıflattığını ancak ticaret ortakları ve şirketler açısından belirsizliği tamamen ortadan kaldırmadığını vurguladı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD ile ticaret anlaşması imzalayan ülkelerden hiçbirinin karar sonrası anlaşmalardan çekilmeyi planlamadığını söyledi.

Çin tatili işlem hacmini düşürdü

Çin ana karasında Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle piyasalar kapalı kaldı. Bu durumun düşük işlem hacmi ve zaman zaman sert fiyat hareketlerine yol açabileceği belirtilirken, işlemlerin Salı günü yeniden başlayacağı ifade edildi.

ABD ekonomisinde yavaşlama sinyali

ABD ekonomisi yılın dördüncü çeyreğinde beklenenden daha fazla yavaşladı. Geçen yılki hükümet kapanmasının etkisiyle kamu harcamaları 1972’den bu yana en sert düşüşü kaydetti. Buna karşın tüketici ve şirket harcamalarının istikrarlı seyri ekonominin dayanıklılığını koruduğunu gösterdi.

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisi güç kazanmış durumda.

ABD-İran hattında kritik mesaj

İran, nükleer programına ilişkin ABD ile yürütülen görüşmelerde, yaptırımların kaldırılması ve uranyum zenginleştirme hakkının tanınması karşılığında bazı tavizler vermeye hazır olduğunu bildirdi. Tahran yönetimi, olası bir ABD saldırısını önlemeyi hedefliyor.

Gümüş ve platin de yükseldi

Cnbc-e'nin haberine göre, değerli metallerde yükseliş altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 3,1 artışla ons başına 87,10 dolara çıkarak iki haftanın zirvesini gördü. Spot platin yüzde 1,2 yükselişle 2.182,60 dolara, paladyum ise yüzde 0,5 artışla 1.753,75 dolara çıktı.