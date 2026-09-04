Küresel gıda fiyatları son yılların zirvesine çıktı

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Küresel gıda fiyatlarında yükseliş ivmesi ağustos ayında da devam etti.

FAO Gıda Fiyat Endeksi ağustosta 2022 sonundan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Ağustos ayında temmuz ayına kıyasla yüzde 1,9 oranında yükselen FAO Gıda Fiyat Endeksi'ndeki artışa tahıllar, şeker ve süt ürünleri öncülük etti.

Endekste yıllık artış yüzde 2,5 oldu. Aynı dönemde Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 33,4 olarak kaydedilmişti.

Küresel gıda piyasaları, artan girdi maliyetleriyle mücadele eden üreticilerin yanı sıra arz, ticaret ve iklim kaynaklı krizlerin baskısı altında kalmaya devam ediyor.

Jeopolitik gerilimler arz endişelerini artırıyor

Temmuz ortasından bu yana tırmanan Rusya-Ukrayna geriliminde, Rusya'nın saldırılarını artırma hazırlıkları Ukraynalı çiftçilerin tahıl ihracat imkânlarını zorlaştırıyor.

ABD ile İran arasında barış müzakerelerine ilişkin umutların zayıflaması piyasa riskini artırırken, Avrupa'daki zayıf rekolte beklentisi kıtanın ithalata olan bağımlılığını ve küresel arz rekabetini kızıştırıyor.

Şeker fiyatlarında yüzde 11,9'luk sıçrama

Ağustos ayında küresel buğday fiyatları yüzde 2,6 oranında artış kaydederken, şeker fiyatları yüzde 11,9 ile sert bir sıçrama gerçekleştirdi. 10 temel tarım ürününü izleyen Bloomberg Tarım Spot Endeksi, ağustos ayında yüzde 13'ten fazla yükselerek Temmuz 2012'den bu yana en hızlı aylık kazancını elde etti.

El Niño yeni enflasyonist şok riskini artırıyor

Beklenenden daha güçlü bir El Niño doğa olayının devam etmesi sebebiyle hava şartlarına bağlı tarımsal risklerin kısa vadede azalmayacağı ve küresel gıda piyasalarının yeni bir enflasyonist şokla karşılaşabileceği belirtiliyor.