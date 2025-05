Küresel güç oyunlarını okumak

Takip Et

Dr. Sabri Çimen

Dünya kamuoyu bugünlerde sanki bir gösteri salonunda oturmuş, ABD ve Çin’in karşılıklı hamlelerini izler durumda. Kimi zaman sosyal medyaya malzeme olacak şekilde, kimi zaman diğer haberlerin arasında gündemde yer bulmaya çalışırcasına hamleler havada uçuşuyor. Belki bunlar bir süre sonra popüler ölçekte haber değerini yitirecekler. Ama kesin olan bir şey var ki, o da dünya, sonraki on yılları hatta belki de yüzyılı etkileyecek bir dönüşüme, bir küresel güç oyununa sahne oluyor.

Küresel güç oyunlarının şifrelerini çözmek için tarihsel sürece bakmak kaçınılmaz bir gerekliliktir. Zira M.Ö. 5000’lerden bu yana odaklı bir inceleme yapılsa ve her dönemde medeniyetin tepesindeki ulusların ortak özellikleri deşifre edilse, hepsinde tekrarlanan bazı paternlerin olduğu görülecektir. Bunları ben şu çerçevede özetliyorum:

1- Dönemin bilim ve teknolojisini yaratan, geliştiren, elinde tutan medeniyet olmak

2- Bu özelliği üretim, ulaşım, iletişim alanlarında beceriyle kullanabilmek

3- Bu beceriyi ekonomik, askeri, siyasi ve kültür alanlarında güç unsuru haline getirebilmek

4- Bu gücü dünyanın hedef noktalarına sevk edebilmek, faydaya çevirebilmek.

Bunların her biri ayrı birer makale konusu... Bu paternleri bilenler, bugün ABD, Çin, Avrupa, Rusya arasında oynanan oyunu da bu dört unsura rahatlıkla oturtabilir. Ancak bu makalenin konusu; “bugünü anlamak”. Trump neden seçildi? ABD’nin hangi hamlelerini yapmak üzere bu misyonu yüklendi? Çin’in hamlelerinin arkasındaki strateji nedir? Avrupa ve Rusya iki küresel güç arasında nasıl pozisyon alacak? Gelecekte bu güçlerin tavrı insanlığı nasıl etkileyecek?

Bugünün oyuncularını ve hamlelerini anlayabilmek için M.Ö. 5000’e gitmesek de en azından son seksen yılı anlamak çok önemli. 1945-2025 arasında olan biteni sindirmeden bugün ile ilgili yapılan yorumlar yetersiz kalır. Trump’ın ticaret savaşını neden tetiklediğini, kotaların havada neden uçuştuğunu, Çin’in teknoloji hamlelerini ve kendi para birimi ile ilgili adımlarını yorumlamak için en azından son 80 yılın anlaşılması şart. Bu derin konuyu, aşağıdaki birkaç paragrafta ve çok fazla detaya girmeden sadece birkaç dönemi ana hatlarıyla tanımlayarak, maddeler halinde ele alacağım.

Birinci dönem: 1945 - 1971 süreci

- 2. Dünya Savaşı sonrasında mutlak galip ABD, Yeni ‘Dünya Düzeni’ni kurguladı. Bretton Woods Anlaşması ile yeni düzenin ekonomik temellerini attı. BM, DB, IMF ile kurumsallaştırdı.

- ABD yeni düzeni şu şekilde kurdu: ABD ve Avrupa “üretenler kulübü” olarak teknolojileri sayesinde üretim yapar, kendi pazarlarına ve az gelişmiş ülkelere satar.

- Arap ülkeleri petrol çıkartır, Batı'nın enerji ihtiyacını karşılar, Batı'nın ürettiğini satın alır. Petrolden gelen doları, tüketim malı ve silah karşılığında geri verir.

- Bu dönemin önemli özelliği, doların altın karşılığının bulunmasıdır.

- Bu dönemde Batı rekor büyüme oranlarıyla varsıllaştı.

İkinci dönem: 1971-2000'ler dönemi

- 1970’lere gelindiğinde şunlar yaşandı: Batı pazarları doymaya başladı. Tüketim hızı, üretim hızına karşılık veremez hale geldi. Arap toplumlarının genel yaşam standardı ve orta sınıfı bu kadar üretim fazlasını satın almaya yeterli değildi. Batı’nın büyüme oranları düşmeye başladı.

- İsrail- Arap savaşları Araplara, Batı’nın her zaman İsrail’in yanında olduğunu ve olacağını gösterdi. Arap tepkisi oluştu. Yom Kippur Savaşı sırasında Araplar petrol ambargosu başlattı. 1973’te petrolün varili yüzde 400 artarak 3 dolardan 12 dolara çıktı.

- ABD bu dönemde 200 milyonluk zengin bir nüfus yaratmayı başardı. Amerika'nın en büyük stratejik gücünün askeri, siyasi, üretim veya sosyal güç olduğu düşünülür. Oysa en büyük gücü 200 milyonluk varsıl nüfusu sayesinde dünyanın geri kalanının ürettiğini tüketebilen en büyük pazar olma özelliği ve "satın alma" gücüydü. Bu güç öyle bir güçtü ki ABD isterse "satın almayarak" tüm ülkeleri dize getirebilecek hale geldi.

- Bu süreç boyunca, önce Japonya, sonra yeni bir askeri hamle ile G. Kore ve bazı Uzakdoğu ülkeleri "üretenler kulübü”ne eklemlendiler.

- ABD 1971’de tarihi bir hamle yaptı. Dolar ile altının bağlantısını kesti. Altın karşılığı olmaksızın dolar basabilirim dedi.

- Bu hamle ile kendisini 1970 öncesi kurguladığı Doğu-Batı arasındaki doğrusal alışveriş ilişkisinden koparttı. Bunun yerine bir üçgen oluşturdu. Kabaca şu tasarım yapıldı. Avrupa, Japonya, Kore üretir, ABD'ye satar. ABD’nin Doları Avrupa'ya akar. Arap ülkeleri petrol üretir, Avrupa'ya satar, ABD Doları Arap ülkelerine akar. Bu üçgende doların tekrar ABD'ye dönmesi gerekiyordu. Bunun için de ABD tahvil, türev ürünleri ve benzeri "kağıt"lar karşılığında Araplardan ve "Üretenler Kulübü"nden doları geri aldı. Oluşan açığı kapatmak için, altın karşılığı olmaksızın dolar basabiliyordu.

- Peki, Arap ülkeleri ve üretenler kulübü ABD’nin bu zorlamasını ve “ben yaptım oldu” yaklaşımını neden kabul etsindi? Mecburlardı çünkü Basra, Kızıldeniz açıkları, Malaga Boğazı, Akdeniz'deki uçak gemileri ve ABD askeri üsleri 2. Dünya Savaşı’ndan beri işte tam da bu yüzden oralardaydı. Diğer yandan “satın almama” gücü ve kurumsallaşmış siyasi / ekonomik kurumları her an her ülkeyi dize getirmek üzere kullanılmaya hazırdı.

Üçüncü Dönem: 2000'lerden günümüze

- ABD'nin "üçgen"deki denklemi sağlamak için dünya piyasasına pompaladığı sanal finansal ürünler yani tahvil, türev ürünleri birikti ve büyük bir balon oluşturdu: 2008'de kriz öncesi Dünya'nın toplam reel ekonomi büyüklüğü (üretim, mal ve hizmet mübadelesi, ticaret, vs) 60 trilyon dolar iken, aynı dönemdeki finans ekonomisi büyüklüğü 600 trilyon dolar idi. Bu 10 katına ulaşan balon 2008'de patladı ve finans krizini yaşattı.

- İnternet ve ulaşım kolaylığı Batı'nın tekelindeki bilim ve teknolojinin yayılmasına ve yaygınlaşmasına sebep oldu. İnternet bilgiyi ulaşılabilir kıldı. Roma’yı yıkmaya gelen kavimler, Roma’nın yaptığı taş yolları kullanmışlardı. ABD’nin yarattığı internet, bu taş yollara benzetilebilir ama bu da ayrı bir makalenin konusudur.

- Çin, yüzyıllardır uyuyan "ejderha", uyandı ve yeniden tarihsel denkleme girdi. Önce üretim, sonra askeri, siyasi olarak dev nüfusuyla cüssesini ortaya koydu. Bunun arkasını bilim ve teknoloji ile doldurdu. Japonya, Kore, Tayland, Tayvan, Singapur gibi ülkeler, kimi bilim teknoloji, kimi üretim gücü, kimi nüfus ile ön plana çıkmışlardı. Çin ise bunların hepsiyle birden, hem üretim, bilim, teknoloji, ekonomi, hem askeri, hem sosyal, hem siyasi yani tüm kulvarlarda topyekûn bir küresel güç olduğunu ortaya koydu.

- Ama son 10 yılda çok önemli bir şey daha oldu. Yukarıda değindiğimiz konuyu tekrar hatırlayalım. ABD'nin en önemli stratejik gücü hatta askeri, siyasi, sosyal güçten bile daha etkili olan gücü, 200 milyonluk zengin nüfusu ve dilerse “satın almama” gücüydü. Şimdi ise 2020'lere gelindiğinde, Çin'in 1,4 milyar kişilik nüfusu içinde yaklaşık 500 milyon kişiye ulaşan ve giderek zenginleşen orta sınıfı ve onun B2B, B2C satın alma gücü, bu dönemde yeryüzünün en büyük stratejik gücü haline geldi.

- Çin aynı zamanda hem BRICS ile hem Uzakdoğu ve Afrika'da oluşturduğu siyasi ekonomik ittifaklar ile hem de askeri caydırıcılık hamleleri ile küresel konumunu güçlendirdi.

Bugünü anlamak, dünyayı bekleyen gelişmeler, ihtimaller

- ABD durumun farkında: Özellikle satın alma gücünü kaybedeceğinin veya en azından ondan daha güçlü bir rakibin sahneye çıkacağının, doların “küresel para birimi” tahtının sallandığının, bilim ve teknolojiyi artık tekelinde tutamayacağının farkında. Huawei, Tiktok, Alibaba, BYD, Deepseek gibi markalar bu durumun işaretleri. Çin’in ekonomik güç, bilim, teknoloji ve nüfusla desteklediği askeri gücünün karşısında bir süre sonra duramayacağının da farkında.

- Çin, ABD’nin 1971’de yaptığı devrimsel hamlenin bir benzerini sessiz sedasız 2024 yılında başlattı. Üretim ve ihracata dayalı ekonomi modelinden iç tüketimi artırmaya yönelik politikalara geçmeye başladı.

- Çin’in Mart 2025’te duyurduğu blockchain teknolojisi ile desteklenen dijital RMB ağı, ABD’nin küresel ticaretteki dolar hegemonyasını kırmaya meylederken aynı zamanda ABD’nin ödeme sistemlerindeki tekeli sayesinde uyguladığı ticari / finansal ambargo gücünü de yavaş yavaş elinden alıyor.

- Bu durum ABD’nin şu hamlelerini daha rahat anlamamızı sağlıyor. Küresel gücün her el değiştirişinde bir dünya savaşı ihtimali ortaya çıkar, çoğu kez gerçekleşir. Çin ile olası bir savaş öncesinde ABD, Ukrayna hamlesini yaptı. Bu hamle ile Çin’in müttefiki Rusya’yı hem kendi coğrafyasında uzun yıllar boyunca oyalamayı başardı ve hem de güç kaybetmesini sağladı. Aynı hamle ile Avrupa’nın enerji bağımlılığını ayyuka çıkarttı. Bununla birlikte Rusya tehdidinin altını çizerek Avrupa’yı kendine daha fazla yaklaştırmayı başardı.

- ABD’nin diğer bir hamlesi kendi iç pazarını ticaret duvarları ile örmek oldu. Bu hamle ile on yıllar içerisinde zayıflayan yerli üretimini güçlendirmeyi istemekte. Tüketim ve satın alma gücünü Çin’e kaptıracağını öngörerek yeniden üreten ekonomi haline dönüşmek, Çin’in üretim fazlasının en azından ABD’de tüketilmesini engelleyerek Çin’i bir nebze yavaşlatmak hedefleri arasında olacaktır.

Sonuç

Trump’ın yeniden seçilmesi ve kontrolsüzmüş gibi gözüken çılgın hamleleri, aslında Amerikan devlet aklının yukarıdaki sıkışmışlığını aşmak üzere tasarlanmış hamleleri olabilir. Trump, bu devlet aklının ekstrem hamlelerini, ekstrem bir başkan profiline yaptırmak üzere mecburen başa getirdiği bir başkan olabilir. Ümit edilir ki en çılgın hamlesi bir Dünya Savaşı olmasın.

Bu süreçte Avrupa, Çin’in üretim gücüyle rekabet etmek üzere son bir şans olarak ortaya çıkardığı Almanya güdümlü Endüstri 4.0 hamlesinin de işe yaramadığını gördü. Ukrayna Savaşı ile ABD’nin tuzağına düştüğünü geç de olsa fark etti, kotalar ile şoklandı. Ve bütün bunları, yüzyıllarca sömürdüğü coğrafyalardan akan mülteci ve göçmenlerin yarattığı sosyal sorunlar ve iç kamuoyu tepkisinin olduğu bir dönemde göğüslemek zorunda kaldı. Bunlara tepki olarak 2025 ilk çeyreğinde, “güçlü ve bağımsız Avrupa” söylemleri yükselse de, bu söylemler Avrupa’yı yine de ABD’nin yanında pozisyonlanmaktan alıkoyamayacak gibi gözüküyor.

Rusya Ukrayna’da çok fazla güç, enerji ve zaman kaybetse de dayanıklılığını gösterdi. Çin’in Avrupa’ya ulaşan yeni İpek Yolu üzerinde olması, Yuan’ın küresel para birimi olma yolculuğunda gönüllü yol arkadaşlığı, Çin’in ihtiyaç duyacağı doğal kaynaklara sahip olması Rusya’nın da küresel rekabetteki yerini netleştiriyor.

Diğer ülkeler de bu süreçte saf tutacaklardır. Özellikle ABD zayıflama eğilimi göstermeye devam ederse bu süreç hızlanacaktır. Son 80 yıldır “mahallenin kabadayısından” bıkan ve yorulan mahallelinin “yeni delikanlı”ya yanaşması anlaşılabilir bir uluslararası eğilim değil midir?

Çin, bu yazının en başında ifade ettiğim “medeniyetin tepesindeki ulusların dört paterni”ni emin adımlarla yerine getiriyor. Bütün işaretler Çin’in en büyük küresel güç olma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Sahip olduğu bilim ve teknoloji sayesinde elde ettiği üretim, ulaşım ve iletişim yeteneklerini askeri, ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda her geçen gün daha fazla kullanacağını tahmin etmek kolay. Güçlenen ve Batı ekonomilerini tehdit eden üretim ve teknoloji markaları, yapay zekâ hamleleri, dijital ve küresel para birimine sahip olma çalışmaları, Tayvan gerilimi, Rusya, Afrika ve Ortadoğu’daki ittifakları, yeni İpek Yolu Stratejisi, Filistin meselesindeki söylemleri artık dönülmez yola girildiğini gösteriyor.

Dikkate değer diğer bir husus da, Çin’in bu önlenemez yükselişinin başka bir majör eğilim ile aynı döneme denk gelmiş olması: yapay zekâ ve insansı robotlar. İnsan türünün geleceği bazı düşünürler tarafından bu iki teknoloji sebebiyle tehdit altında görülürken, tam bu dönemde küresel güç olarak insanlığın direksiyonuna geçecek Çin’in tavrı tüm dünya için çok daha kritik hale gelecektir.

Umarım gelen gideni aratmaz.

Son olarak şunu da eklemek gerekir: Dünyada gücün el değiştirdiği dönemler kaotik dönemlerdir ve büyükler kendi dertlerine düştüğünde, diğerleri ile uğraşmaya odak ve enerjileri yetmez. Yüzyılın başında, dünya benzer bir dönüşümü yaşarken, küresel güç oyunlarını okuyabilen ve bundan faydalanabilen bir liderimiz vardı. Bu sayede Türkiye Cumhuriyeti küllerinden doğabildi. Önümüzdeki dönemde de muhtemel kaostan azami faydalanabilecek ulusların ön plana çıkması mümkün olabilir. Ümidim odur ki, Türkiye olarak bu kaotik dönemden zarar gören değil, bilakis, zeki ve cesur hamleler ile kazançlı çıkan ve medeniyet sıralamasında üst sıralara tırmanan uluslardan olabilelim. Yeter ki milli güç unsurlarımızı ve potansiyelimizi akıllı kullanalım.