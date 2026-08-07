Küresel hisse fonlarına 11 haftadır kesintisiz para girişi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Küresel hisse senedi fonları, güçlü bilanço sezonuna yönelik iyimserlik ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin risk iştahını desteklemesiyle üst üste 11'inci haftada net para girişi kaydetti.

Lipper verilerine göre yatırımcılar, 5 Ağustos'ta sona eren haftada küresel hisse fonlarına net 21,15 milyar dolar yatırdı. Bir önceki hafta net giriş yaklaşık 27,72 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Bilançolarda güçlü görünüm

Bilanço sezonunda Amazon'un bulut iş kolu dört yılı aşkın sürenin en güçlü büyümesini kaydederken, Caterpillar ve Palantir Technologies de güçlü sonuçlar açıkladı.

Şu ana kadar bilanço açıklayan yaklaşık 808 MSCI World şirketinin son çeyrekte toplam kârı yıllık bazda yüzde 40,9 arttı. Şirketlerin yaklaşık yüzde 75'i analist beklentilerini aştı.

Avrupa fon girişlerinde öne çıktı

Bölgesel bazda Avrupa hisse fonlarına 12,52 milyar dolar giriş gerçekleşti. Bu, 8 Temmuz'dan bu yana en yüksek haftalık giriş oldu.

Asya hisse fonları 8,15 milyar dolar net yatırım çekerken, ABD hisse fonlarından yaklaşık 1,58 milyar dolar çıkış yaşandı.

Sektör fonlarında teknoloji fonlarına giriş 1,44 milyar dolarla altı haftanın en düşük seviyesine geriledi. Sanayi fonlarına 1,08 milyar dolar, isteğe bağlı tüketim fonlarına 710 milyon dolar ve sağlık fonlarına 653 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Tahvil fonlarına 12,27 milyar dolar

Küresel tahvil fonlarına da haftalık bazda net 12,27 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu tutar son üç haftanın en yüksek net girişi oldu.

Yüksek getirili tahvil fonları 3,66 milyar dolarla beş haftanın en güçlü girişini kaydederken, kısa vadeli tahvil fonlarına 3,43 milyar dolar, kredi katılım fonlarına ise 915 milyon dolar aktı.

Para piyasası fonları, üç haftalık çıkış serisini sona erdirerek 57,48 milyar dolar net giriş çekti.

Değerli metal fonlarına giriş sürdü

Altın ve diğer değerli metal fonlarına üst üste dördüncü haftada 345 milyon dolar giriş olurken, enerji fonlarından ikinci haftada da 153 milyon dolar çıktı.

Gelişmekte olan piyasa hisse fonlarına haftalık giriş 9,26 milyar dolarla beş ayın en yüksek seviyesini aşarken, gelişmekte olan ülke tahvil fonlarına 303 milyon dolar net yatırım yapıldı.