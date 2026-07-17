Küresel hisse fonlarına giriş serisi 8 haftaya ulaştı

Lipper verilerine göre, küresel hisse senedi fonlarına 15 Temmuz ile sona eren haftada 12,46 milyar dolar net giriş gerçekleşti. Böylece fonlar üst üste sekizinci haftada da yatırımcı çekti.

Bir önceki hafta hisse senedi fonlarına 48,35 milyar dolar net giriş kaydedilmişti.

Yatırımcı ilgisinin sürmesinde, bilanço sezonuna güçlü başlangıç yapılması ve ABD'de beklentilerden daha ılımlı gelen enflasyon verisinin Fed'in faiz artırımlarına ilişkin endişeleri azaltması etkili oldu.

Avrupa fonları öne çıktı

Bölgesel bazda en güçlü giriş 9,49 milyar dolarla Avrupa hisse senedi fonlarına gerçekleşti.

Asya hisse senedi fonları 5,4 milyar dolar net giriş alırken, ABD hisse senedi fonlarından yaklaşık 4,8 milyar dolar çıkış yaşandı.

Teknoloji fonları yine ilk sırada

Sektör fonları arasında teknoloji fonları 3,37 milyar dolar net girişle ilk sırada yer aldı. Ancak bu tutar son üç haftanın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Finans fonlarına 567 milyon dolar, sağlık fonlarına ise 558 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

Tahvil fonlarına ilgi devam etti

Küresel tahvil fonları 16,16 milyar dolar net giriş alarak üst üste 15. haftada da yatırımcı çekti.

Devlet tahvili fonlarına 3,38 milyar dolar giriş olurken, bu rakam 8 Nisan'dan bu yana en yüksek haftalık net alım olarak kaydedildi. Kısa vadeli tahvil fonlarına ise 4,17 milyar dolar giriş gerçekleşti.

Buna karşılık para piyasası fonlarından 102,53 milyar dolar net çıkış yaşandı. Bu, 15 Nisan'dan bu yana görülen en büyük haftalık çıkış oldu.

Gelişen piyasalarda geri dönüş

Emtia fonlarında yatırımcılar, altın ve diğer değerli maden fonlarına 376 milyon dolar net giriş yaparak sekiz haftalık satış serisini sonlandırdı. Enerji fonlarından ise 145 milyon dolar çıkış gerçekleşti.

Gelişmekte olan piyasa hisse senedi fonları da 11 haftalık çıkış serisinin ardından 2,74 milyar dolar net giriş aldı. Aynı dönemde gelişmekte olan piyasa tahvil fonlarına 795 milyon dolar yatırım yapıldı.