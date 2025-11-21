Küresel hisse fonlarına giriş üst üste 9. haftasında

Lipper verilerine göre, yatırımcılar 19 Kasım'a kadar geçen haftada küresel hisse fonlarına net 4,43 milyar dolar yatırdı. Bu rakam önceki haftanın 4,39 milyar dolarının biraz üzerinde kaldı.

UBS Global Wealth Management Baş Yatırım Sorumlusu Mark Haefele, "Üçüncü çeyrek bilanço sezonu teknoloji liderliğinde güçlü geçti ve genelde sağlamlık işaretleri gösterdi" dedi.

4.448 büyük ve orta ölçekli şirketin karları üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 15,66 artarak analist beklentisi olan yüzde 8,23'ü aştı.

Yatırımcılar ABD ve Asya hisse fonlarına sırasıyla 4,36 milyar ve 3,13 milyar dolar yatırırken, Avrupa fonlarından 6,03 milyar dolar çıkardı. Sağlık sektörü 2,46 milyar dolarla en az 2022'den bu yana en büyük haftalık girişi gördü. Tüketici ve teknoloji sektörlerinden ise sırasıyla 1,12 milyar ve 895 milyon dolar çıkış yaşandı.

Küresel tahvil fonları 10,55 milyar dolarlık girişle üst üste 31. haftada alım gördü. Para piyasası fonları ise ikinci haftada 7,51 milyar dolarlık çıkış kaydetti.

Altın ve değerli metal emtia fonları 22 Ekim'den bu yana en büyük haftalık alımla 5,2 milyar dolar çekti.