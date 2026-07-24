Küresel hisse fonlarına para girişi dokuzuncu haftaya taşındı

Küresel hisse senedi fonları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve yarı iletken hisselerindeki zayıf seyre rağmen güçlü bilanço sezonunun etkisiyle 22 Temmuz haftasında da yatırımcıların ilgisini çekti.

LSEG Lipper verilerine göre, küresel hisse senedi fonlarına haftalık bazda 10,51 milyar dolar net giriş gerçekleşti. Böylece fonlara yönelik para girişi üst üste dokuzuncu haftaya taşındı. Önceki hafta hisse fonlarına 12,48 milyar dolar net giriş olmuştu.

Avrupa fonları öne çıktı

Avrupa'da büyük ölçekli şirketlerin ikinci çeyrek kârlarının son üç yılı aşkın dönemin en güçlü artışını göstermesinin beklenmesi, bölge fonlarına talebi destekledi.

Randstad, TotalEnergies ve Repsol'ün güçlü finansal sonuçlarının ardından Avrupa hisse fonlarına 10,29 milyar dolar net giriş gerçekleşti. Bir önceki haftada bu tutar 8,87 milyar dolar olmuştu.

Asya hisse fonları 4,5 milyar dolar net giriş kaydederken, ABD hisse fonlarından 7,34 milyar dolar net çıkış yaşandı.

Teknoloji fonlarına ilgi sürüyor

Sektörel fonlar arasında teknoloji fonları yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği alanlardan biri olmayı sürdürdü. Teknoloji fonlarına üst üste dördüncü haftada da para girişi gerçekleşirken, haftalık net giriş 2,12 milyar dolar oldu.

Finans sektörü fonları 1,7 milyar dolar, sağlık sektörü fonları ise 1,36 milyar dolar net giriş çekti.

Tahvil fonlarında giriş yavaşladı

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırmasıyla küresel tahvil fonlarına yönelik net giriş 3,34 milyar dolara gerileyerek son 16 haftanın en düşük seviyesine indi.

Kısa vadeli tahvil fonlarından, 13 hafta süren kesintisiz girişlerin ardından 5,75 milyar dolar çıkış yaşandı.

Buna karşın devlet tahvili fonlarına 1,74 milyar dolar, kredi katılım fonlarına 856 milyon dolar, euro cinsi tahvil fonlarına ise 806 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

Para piyasası fonlarından çıkış hızlandı

Para piyasası fonlarından ikinci hafta üst üste çıkış yaşanırken, haftalık net çıkış 40,97 milyar dolar oldu.

Emtia fonlarında ise enerji fonlarına 166 milyon dolar, altın ve diğer değerli metallere yatırım yapan fonlara 1,46 milyar dolar net giriş gerçekleşti. Böylece değerli metal fonları üst üste ikinci haftada da yatırımcıların ilgisini çekti.