Küresel iflas dalgası Türkiye'yi de vurdu! Konkordatolar patladı...

Dun & Bradstreet’in yayımladığı 2024 Küresel İflas Raporu, küresel ekonomideki kırılganlığın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. 47 ülkeyi kapsayan araştırmada, ülkelerin yüzde 65’inde şirket iflaslarının arttığı, bu artışın pandemi sonrası çekilen desteklerin ve yüksek faizlerin sonucu olduğu belirtildi.

Türkiye’de ise 2024 yılında iflas eden şirket sayısı, 2023’e göre yüzde 23 artarak 465’e yükseldi. Bu oranla Türkiye; Almanya (%22), İtalya (%20), Hollanda (%30) ve Kanada (%35) gibi ülkelerle birlikte ilk sıralarda yer aldı.

Ukrayna’da yüzde 126’lık artışla rekor kırıldı

Savaşın etkisindeki Ukrayna’da şirket iflasları yüzde 126 arttı. Onu Singapur (%40) ve Belarus (%39) izledi. Kanada, Romanya, Avustralya ve Lüksemburg gibi gelişmiş ekonomilerde de iflas oranlarında dikkat çekici yükselişler gözlendi.

Buna karşılık, iflasların azaldığı ülkeler de var: Yunanistan (%48), Kolombiya (%43), Çin (%31), Rusya (%26) ve Arjantin (%18) gibi ülkelerde şirket kapanmaları geriledi.

“Yapay iyileşme sona erdi”

D&B COO’su Julian Prower, pandemi dönemindeki kamu desteklerinin geçici bir “yapay iyileşme” yarattığını, ancak 2023 sonrası ekonomik gerçekliğin şirketleri zorlamaya başladığını vurguladı. Prower’a göre; düşük kâr marjı ile çalışan şirketler için güçlü nakit yönetimi ve çeşitlendirilmiş tedarik zinciri artık hayati önemde.

En kırılgan sektörler: Perakende, inşaat ve konaklama

Dun & Bradstreet Başekonomisti Dr. Arun Singh, iflasların en çok perakende, imalat, inşaat ve konaklama sektörlerini etkilediğini belirtti. Singh, “Artan finansman maliyetleri ve zayıflayan talep, dijital dönüşüme ayak uyduramayan şirketleri piyasadan siliyor” dedi.

Para Analiz'in haberine göre; jeopolitik riskler, ihracat bağımlılığı ve kırılgan tedarik zincirlerinin de bu tabloyu derinleştirdiğini ifade eden Singh, 2025’in sonlarına doğru kısmi bir toparlanma beklendiğini ekledi.

Türkiye’de konkordato sayısı patladı: İlk 5 ayda 2 bin 235 firma

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in açıklamasına göre, Türkiye’de 2024 yılında konkordato ilan eden firma sayısı 3.497’ye çıktı. 2025’in sadece ilk beş ayında bu rakam 2.235 olarak kaydedildi. Gürer, konkordato patlamasını “ekonomik politikaların iflası” olarak yorumladı.

Bursa’da yüzde 106 artış: Tekstil ve mobilya sektörleri önde

Bursa’da konkordato başvurularında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106 artış yaşandı. Başvuruların büyük bölümünü bireyler oluştururken, tekstil, mobilya ve metal ürün imalatı gibi sektörler onu izledi.

Konkordato haritası: İstanbul, Ankara ve Kocaeli başı çekiyor

Konkordato Takip Platformu verilerine göre, konkordato talebinde bulunan iller arasında ilk sırayı İstanbul (1.118 vaka) alıyor. Onu Ankara (529) ve Kocaeli (206) izliyor. Balıkesir, Denizli ve İzmir gibi şehirlerde de dikkat çekici artışlar söz konusu.

Konkordato ilan eden firmalar arasında öne çıkanlar: Koç Gültekin Süt Ürünleri, Bahas Özel Sağlık Hizmetleri, Ena Otomasyon, Başarı Zeytincilik, Komutan Pet Gıda gibi markalar.

Denizli’de sanayi çöküşü: Tekstil firmaları kapanıyor

Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, 2024 yılı içinde çok sayıda büyük tekstil firmasının ya konkordato ilan ettiğini ya da üretimini durdurduğunu aktardı. Öztürk, “Artık sadece sayılar değil, somut çöküşlerle karşı karşıyayız. Organize sanayi bölgelerinde üretim kapasitesi ciddi şekilde düştü” dedi.

“Düşük kur, ihracatçının belini büktü”

Öztürk, hükümetin düşük kur ısrarı ve yüksek faiz politikasının sanayiyi çıkmaza soktuğunu ifade etti. “Döviz baskısı sürerken, ithalata dayalı üretim yapan sanayi iflasın eşiğine geldi. Finansmana erişim yok, enerji maliyetleri yüksek. Bu plansızlık sanayi omurgasını çökertiyor” diye konuştu.