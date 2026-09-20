Küresel iş dünyası COP31 için New York'ta buluşacak

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COP31 İş Forumu New York Diyaloğu, küresel iş dünyasının liderlerini ABD'de bir araya getirecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre COP31 Özel Sektör Elçisi TOBB ile Bloomberg'in ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 İş Forumu New York Diyaloğu, küresel iş dünyasının liderlerini New York'ta buluşturması bakımından önem taşıyor.

Toplantı, New York İklim Haftası kapsamında "Bloomberg Green New York" programının açılış etkinliği olarak yapılacak.

Bloomberg Genel Merkezi'nde 22 Eylül Salı saat 15.30'da başlayacak toplantının açılış konuşmalarını, TOBB Başkanı ve COP31 İş Forumu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Bloomberg LP ve Bloomberg Philanthropies'in kurucusu, BM Genel Sekreteri'nin İklim Özel Temsilcisi Michael Bloomberg gerçekleştirecek.

Toplantının onur konuğu COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler'de "COP31 Eylem Gündemi"ni küresel iş dünyasına ilk kez ayrıntılı olarak sunacak.

"COP31 Eylem Gündemi'ne Özel Sektörün Yanıtı" başlıklı panelde ise Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Genel Müdürü Makhtar Diop ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri John Denton konuşacak.

Toplantıya uluslararası iş dünyasından 300'den fazla üst düzey yöneticinin katılması bekleniyor.

"Hükümetler imzalar, iş dünyası hayata geçirir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sürece ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Hükümetler anlaşmaları imzalar, iş dünyası hayata geçirir. COP31 Eylem Gündemi bize ne yapılacağını söylüyor. Nasıl yapılacağını göstermek ise iş dünyasının görevi. COP31 İş Forumu olarak, Eylem Gündemi'ni uygulamaya taşıyacak iş dünyası yol haritasını hazırlıyoruz. New York'ta şekillendireceğimiz bu yol haritasını Antalya'da COP31 Başkanlığına sunacağız."

Danışma Kurulu ilk kez toplanıyor

COP31 İş Forumu'nun New York programı, 22-25 Eylül tarihlerinde yapılacak tematik toplantılarla devam edecek. İş dünyasının Antalya'daki COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'ne sunacağı önerileri değerlendirmek üzere kurulan ve küresel iş dünyasının liderlerinden oluşan Danışma Kurulu, ilk toplantısını 23 Eylül'de New York'ta yapacak.

Küresel iş dünyasının ortak görüşünü oluşturmak üzere kurulan ve 700'den fazla üyesi bulunan 7 çalışma grubu da ikinci toplantılarını 22-25 Eylül tarihlerinde New York'ta yüz yüze gerçekleştirecek.

Çalışma grupları

Elektrifikasyon ve Enerji Dönüşümü Çalışma Grubuna Sabancı Holding'ten Murat Pınar, Octopus Energy'den Greg Jackson, Schneider Electric'ten Vincent Petit, ACCIONA'tan Jose Manuel Entrecanales ve GE Vernova'dan Roger Martella eş başkanlık yapacak. Sanayide Karbonsuzlaşma Çalışma Grubuna TÜSİAD'dan Perihan İnci, JSW Steel'den Jayant Acharya ve Heidelberg Materials'tan Katharina Beumelburg, İklime Dirençli Şehirler Çalışma Grubu'na ise Rönesans Holding'ten Erman Ilıcak, Meridiam'dan Thierry Deau ve Honeywell'den Amanda Hickman eş başkanlık edecek.

Gıda Güvenliği ve Tarım Çalışma Grubu'na Yıldız Holdingden Mehmet Tütüncü ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyinden (WBCSD) Diane Holdorf, İklim Finansmanı ve Yatırımlar Çalışma Grubuna Türkiye Bankalar Birliğinden Alpaslan Çakar, Milletlerarası Ticaret Odasından (ICC) John Denton ve BBVA'dan Javier Rodriguez Soler, İklim Teknolojileri ve Yapay Zeka Çalışma Grubuna Arçelikten Can Dinçer, Just Climate'ten Clara Barby ve Emerald AI'den Varun Sivaram, KOBİ'ler ve Yükselen Ekonomiler Çalışma Grubuna Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasından Esin Güral Argat ve Endonezya Ticaret ve Sanayi Odasından Shinta Kamdani eş başkan olacak.

Antalya'da COP tarihinde bir ilk

Türkiye'nin ev sahipliğinde, COP31 Özel Sektör Elçisi TOBB tarafından yürütülen COP31 İş Forumu aracılığıyla küresel iş dünyasının iklim alanındaki iyi uygulama örnekleri ve uygulamaya dönük önerileri resmi kanallardan COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na iletilecek.

Çalışma gruplarının sonuçları, 12-13 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'nde açıklanacak.

COP tarihinde ilk kez Liderler Zirvesi ile bir gün kesişecek şekilde düzenlenen zirvede, iş dünyasının önerileri Antalya'da bir araya gelecek devlet ve hükümet başkanlarına sunulacak. Zirvenin bugüne kadar bir COP'un Mavi Bölgesi'nde (Blue Zone) düzenlenen en büyük iş dünyası etkinliği olması bekleniyor.

COP31 İş Forumu'nun açılış toplantısı 22 Haziran'da Londra'da yapılmıştı.