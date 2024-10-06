Küresel iş dünyası İstanbul’da toplanıyor

TOBB’dan yapılan yazılı açıklamada, zirvenin iklim değişikliği düzenlemeleri ve teknolojik yeniliklerle gelen yeni rekabet şartlarının ele alınacağı bir platform olacağı kaydedildi. Zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katılacak.

Zirve kapsamında WCF Genel Konsey toplantısı ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu toplantısı da gerçekleştirilecek. Bu toplantılar için 40’ın üzerinde ülkeden 700 dolayında iş insanının İstanbul’da toplanması bekleniyor. Z da gerçekleştirileceği zirveye 40’ın üzerinde ülkeden 700’e yakın iş insanının katılması bekleniyor.

TOBB ve WCF Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı değerlendirmede, Dünya Odalar Federasyonu Başkanlığına da seçilmesinin ardından, böyle bir zirveye de ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadığını vurgulayarak, “Hem küresel ekonomi, hem de bölge coğrafyamız kritik bir süreçten geçiyor. İş dünyası olarak bir yandan jeopolitik riskleri yönetmeye çalışırken, diğer taraftan da yeni nesil ticari rekabete uyum sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bir yandan iklim değişikliğine ilişkin düzenlemeler, diğer taraftan teknolojik değişim bizi daha önce alışık olmadığımız yeni bir küresel rekabet ortamına taşıyor. Bu kapsamda zirvenin ana temasını da ‘iklim değişikliği için işbirlikçi yaklaşım’ olarak belirledik. Yakında Brezilya’da B20 ve G20 Zirveleri var. Kasım’da Bakü’de COP29 zirvesi yapılacak. Bu zirvenin zamanlamasını da çok önemli görüyorum. İstanbul her zaman küresel ekonominin başkentlerinden biri oldu. Bu zirveyle İstanbul’un bu misyonunu daha önemli bir noktaya taşıyacağız.” dedi.

Uluslararası seviyede ağ oluşturmaya hazır olun

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel iş dünyasından önemli kişilerin Türkiye’de olacağını belirterek, uluslararası seviyede oda yöneticileri ve iş insanlarıyla ağ oluşturma için bir fırsat ortamı oluştuğunu kaydetti.

TOBB açıklamasında, Dünya Odalar Federasyonu'nun Avrupa ve Asya Zirvesi’nde, tüm dünyada iş dünyasının temsilcisi olan odaların; 24 Ekim’de Rio’da yapılacak B20 Zirvesi ve 11 Kasım’da Bakü’de başlayacak olan COP29 zirvesi öncesinde iklim değişikliği ile ilgili görüşlerine son halini vereceği vurgulandı. Toplantıda, net sıfır emisyona doğru yol haritası, iklim teknolojileri ve inovasyon ile iklim değişikliğinin finansmanı konuları tartışılacak. Ayrıca Dünya Odalar Federasyonu bünyesinde faaliyete geçen Kadın Ağı’nın ilk zirvesi gerçekleştirilecek.

Panel başlıkları

İstanbul zirvesinde, “Net Sıfıra Geçişi Hızlandırma Küresel İşbirliğinin Geliştirilmesi”, “Küresel Ekonomik Dönüşümü ve Değişimi Sürdürmede Odaların Rolü”, “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Teknoloji Kullanımı ve Döngüsel Ekonomi” ve “İklim Finansmanın İyileştirilmesi ve Tedarik Zincirlerini Karbonsuzlaştırma” panelleri gerçekleştirilecek.

Kadınların odalardaki liderlik rollerinde karşılaştığı zorluklar ve fırsatların inceleneceği “Oda Temsilinde Kadınlar” temalı WCF Kadın Konsey Toplantısı da yapılacak. Zirve kapsamında Türkiye tanıtımı için sosyal etkinlikler de gerçekleştirilecek.