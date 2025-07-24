Küresel kömür talebinde hafif artış bekleniyor

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "Kömür: Yıl Ortası Güncellemesi" raporuna göre, dünyada kömür talebi geçen yıl 8,8 milyar tonla yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Bu, 2023'e göre yüzde 1,5'lik artış anlamına geliyor.

Talepteki artışta Çin, Hindistan, Endonezya ve diğer gelişmekte olan ekonomilerdeki artan tüketim etkili olurken, Avrupa, Kuzey Amerika ve kuzeydoğu Asya'daki gelişmiş ekonomilerdeki zayıflayan talep bu artışı dengelemede yeterli olmadı.

Ancak bu eğilimlerin bazıları 2025'in ilk yarısında tersine döndü. Çin ve Hindistan'ın elektrik talebindeki zayıf büyüme ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimindeki güçlü artış nedeniyle, bu ülkelerin kömür talebi geriledi.

ABD'nin kömür kullanımı ise elektrik tüketimi ve artan doğal gaz fiyatlarının kömür kullanımını tetiklemesi nedeniyle, bu dönemde yıllık bazda yüzde 10 yükseldi. Avrupa Birliği'nde (AB) sanayi kaynaklı düşük tüketim, elektrik üretiminden gelen daha yüksek talebi dengeledi ve toplamda kömür talebi yatay seyretti.

Bu kısa vadeli değişimlere rağmen, bu yıl genelinde küresel kömür talebinin yüzde 1 ile hafif artış göstermesi bekleniyor. ABD'de talep artışının yıllık bazda yüzde 7'yi bulacağı tahmin edilirken, AB'de talebin yüzde 2 gerileyeceği öngörülüyor.

Kömürde 2026 yılı beklentileri

Küresel kömür talebinin 2026'da ise yüzde 1'e yakın düşüşle, 2024'teki rekor talebe yakın seviyede kalması bekleniyor.

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, rapora ilişkin değerlendirmesinde, 2025'in ilk yarısında bölgeler arasında zıt eğilimler gözlemlense de, bunların küresel kömür talebinin temel yönünü değiştirmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut tahminlerimize paralel şekilde, bu yıl ve gelecek yıl dünya genelinde kömür tüketiminin yatay seyretmesini bekliyoruz. Ancak farklı bölgelerde hava koşulları ve ekonomik ya da jeopolitik belirsizlikler nedeniyle kısa vadeli dalgalanmalar yaşanabilir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, küresel kömür eğilimleri büyük ölçüde Çin tarafından şekillendirilmeye devam ediyor. Çin, dünyanın geri kalanının toplamından yaklaşık yüzde 30 daha fazla kömür tüketiyor."