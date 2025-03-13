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Küresel konteyner navlun fiyatları 14 ayın dibinde

Küresel konteyner navlun fiyatlarında 2025 yılının Ocak ayının ortalarında başlayan düşüş serisi, üst üste dokuzuncu haftada da hızını artırarak devam etti; fiyatlar son 14 ayın en düşük seviyesine indi.

Haber Merkezi
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Küresel konteyner navlun fiyatları 14 ayın dibinde
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Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 13 Mart ile sona eren bir haftalık dönemde %7 daha azaldı. Endeks bir önceki hafta %3 gerilemişti.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 2 bin 541 dolardan 2 bin 368 dolara indi. Böylece fiyatlar 2024 yılı Ocak ayı seviyesine geldi.

Endeks geçen yılın aynı haftasına göre %25, 2021 yılı Eylül ayında 10 bin 377 dolarlık zirveye göre ise %77 daha aşağıda bulunuyor.

Endeksteki düşüşe önceki haftalarda olduğu gibi yine Shanghai başlangıçlı kargolar katkı sağladı. Shanghai-Genoa hattı %11 ile en fazla gerileyen hat olurken, Shanghai-Los Angeler %8, Shanghai-New York %7 ve Shanghai-Rotterdam %5 geriledi.

Drewry, artan nakliye kapasitesi nedeniyle ücretlerin önümüzdeki hafta da düşmeye devam etmesini bekliyor.

 

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