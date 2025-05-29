Küresel LNG gemi filosunun bu yıl 97 yeni gemiyi bünyesine katması bekleniyor

Enerji arz güvenliğinin sağlanmasında esnek tedarik imkanı, ihracatçı ülkelerin sıvılaştırma kapasitesi artışı, tedarikçi ülkelerin alternatif kaynak ülke arayışları, mevsimlere göre yaşanan fiyat kırılganlığı ile artan LNG talebi gemi sayısında da talep artışını tetikledi. Son yıllarda gemi teminine ihtiyaç yükseldi, tersane üretimleri yoğunlaştı, teslimat miktarları arttı.

AA muhabirinin Uluslararası Gaz Birliği'nin "2025 Dünya LNG Raporu"dan derlediği verilere göre, 2024'te inşası tamamlanan ve kapasiteleri 174 bin ila 200 bin metreküp arasında değişen 64 geminin teslimatı yapıldı.

Küresel LNG taşıyıcı gemi sayısı geçen yıl 742 gemiye ulaştı

Küresel LNG taşıyıcı gemi sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,5 artarak 742 gemiye ulaştı. Filoda 48 yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU), 10 yüzer depolama ünitesi (FPU) yer alıyor.

Sipariş verilen LNG gemi sayısı 2024 sonu itibarıyla 337'ye ulaşırken, söz konusu gemilerin inşaatlarının yıllar içinde tamamlanarak müşterilerine teslim edilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda inşa halindeki LNG gemilerinden 97'sinin bu yıl, 101'inin gelecek yıl, 62'sinin 2027'de, 58'inin 2028'de 13'ünün 2029'da, 3 geminin 2030'da, kalan 3'ünün ise 2031'de teslim edilmesi hedefleniyor.

Yeni inşa edilen gemiler önceki yıllarda inşa edilenlere göre LNG taşıma kapasitesi olarak daha büyük, yakıt olarak daha verimli, emisyon performansı daha iyi gemilerden oluşuyor.

Siparişlerin büyük çoğunluğu Güney Kore firmalarına verildi

Söz konusu değerlendirme ABD, Katar gibi ülkelerin sıvılaştırma kapasitesinde gösterdiği büyüme politikaları ile eskiyen gemilerin yerlerinin yeni inşa edilenlerle ikame edilmesine yönelik çalışmalardan kaynaklanıyor.

Bununla birlikte LNG inşa eden tersaneler arasında Güney Kore'nin HD Hyundai Heavy Industries Shipbuilding, Samsung Heavy Industries ve Hanwha Ocean firmaları ilk üç sırayı aldı.

Güney Koreli gemi üreticisi söz konusu 3 şirket sırasıyla 92, 70 ve 69 adetle sipariş listesinde yer alan LNG gemileri açısından dünyanın ilk üç üreticisi konumunda bulunuyor. Çin'in Hudong-Zhonghua firması 58 gemi üzerinde çalışıyor. Diğer gemiler ise çeşitli tersanelerde imal ediliyor.

Son yıllarda Güney Kore'nin yanı sıra Çinli firmalar da sektörde öne çıkıyor. Bu kapsamda Çin'in Jiangnan, Dalian Shipbuilding, Yangzijiang ve China Merchants Heavy Industry firmalarının geleneksel LNG gemisi inşa sektörüne giriş yaptığı görülüyor.

Toplam LNG filosunun yüzde 6,5’ini oluşturan ve 48 gemiden oluşan küresel FSRU filosuna bakıldığında ise, 2024 itibarıyla tersanelerde yalnızca 3 yeni FSRU siparişi göze çarpıyor. Bu gemilerin teslimatlarının 2026, 2027 ve 2028'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Sipariş defterindeki FSRU'ların ikisi HD Hyundai Heavy Industries Group diğeri ise Hanwha Ocean tarafından inşa ediliyor.

Yeni gemilerin teslimat süresi 51 aya kadar uzandı

Zaman içinde ortalama LNG gemi boyutlarında bazı değişiklikler yaşansa da, tersaneler teslimat programlarını genel olarak istikrarlı şekilde sürdürmeyi başarıyor. Bu istikrarı bozan sınırlı sapmalar ise genellikle yeni tahrik sistemlerinin devreye alınması sürecinde ortaya çıkıyor.

Söz konusu gecikmelerin, tersanelerin yeni motor sistemlerine sahip yenilikçi gemi tasarımlarına uyum sağlama çabasından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Ancak 2024 itibarıyla artan gemi talebi ve Güney Kore tersanelerinin kapasite sınırına ulaşması nedeniyle, teslimat süresi bazı siparişlerde 51 aya kadar uzamış durumda bulunuyor.

Öte yandan, geçen yıl yeni LNG gemilerine yönelik talebin yüksek fiyatlar ve mevcut gemi bolluğu nedeniyle yavaşlamasıyla, inşa maliyetlerinde hafif gerileme yaşandı. Güney Kore’de inşa edilen, standart 174 bin metreküp kapasiteli bir LNG gemisinin fiyatı 260 milyon dolardan 250 milyon dolara düştü.

Küresel LNG taşımacılığı piyasasında geçen yıl, kiralama ücretlerinin farklı gemi tiplerinde tarihi zirvelere ulaştığı bir dönem olarak kaydedildi. Buharlı türbinli LNG gemilerinin günlük kiralama bedelleri 50 bin dolara yükselirken, yakıt verimliliği yüksek, emisyonu düşük tahrik sistemi kullanan gemilerde bu rakam 90 bin dolara kadar çıktı.