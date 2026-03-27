“Küresel ölçekte faiz politikaları ve emtiadaki oynaklık 2026 yılında da devam edecek”

DUYGU GÖKÇE / İZMİR

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası ile Yatırım Finansman iş birliğinde düzenlenen ekonomi zirvesinde konuşan Ekonomist Ali Ağaoğlu, 2026 ve 2027 yıllarında küresel piyasalarda dalgalanmanın devam edeceğine dikkat çekerek, iş dünyasının nakit akışı yönetiminde daha ihtiyatlı ve esnek stratejiler geliştirmesi gerektiğini söyledi. Ağaoğlu, enflasyon ile mücadelede en zor döneme geldiklerini belirterek, bundan sonra yolun yokuş yukarı olacağını, küresel ölçekte faiz politikaları ve emtia fiyatlarındaki oynaklığın 2026 yılında da devam edeceğini öngördüğünü söyledi.

Bu süreçte ABD-Çin ticaret savaşları ve yapay zeka temelli teknolojik dönüşümün rekabet şartlarını zorlaştıracağına dikkat çeken Ağaoğlu, “Küresel ölçekte ABD’nin yürüttüğü tüm sıcak çatışmaların, Çin’i çevreleme hamlesi kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. Mevzu İran değil, mevzu Çin’in enerji ve ticaret hatlarını kesmek” dedi. Türkiye ekonomisi için 2026-2027 döneminde yüzde 3,5 ile yüzde 4,0 aralığında bir büyüme öngördüğünü ifade eden Ağaoğlu, enflasyonda tek hane hedefinin yakalanması için kararlılığın sürmesi gerektiğini vurguladı.

Ağaoğlu, iş dünyasına yönelik önemli uyarılarda bulunarak, küresel ölçekte faiz politikaları ve emtia fiyatlarındaki oynaklığın 2026 yılında da devam edeceğini öngördüğünü söyledi. Belirsizliklerin arttığı bu atmosferde doğru bilgiye ulaşmanın ve gelişmeleri sağlıklı analiz etmenin her zamankinden daha kritik hale geldiğini ifade eden İzmir YMMO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, İzmir’in üretim gücü, ihracat potansiyeli ve girişimci ruhuyla ülkenin en dinamik merkezlerinden biri olduğunu hatırlattı.