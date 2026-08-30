Küresel oyun pazarı 214 milyar dolara dayandı: Sinema ve müziği nasıl geride bıraktı?

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Küresel oyun sektörü, artık yalnızca teknoloji dünyasının niş alanlarından biri değil. Pazar araştırma şirketi Newzoo'ya göre, küresel oyun pazarının büyüklüğü şu anda 213,9 milyar dolara ulaştı. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 6,1'lik büyümeye işaret ediyor.

Newzoo Pazar İstihbaratı Direktörü Manu Rosier, büyümenin sektörün üç ana platformuna da yayıldığını söylüyor: Mobil oyunlar, konsollar ve kişisel bilgisayarlar.

Oyun sektörü bugün mali büyüklük açısından sinema ve müzik sektörleriyle rahatlıkla rekabet ediyor; hatta bazılarına göre kültürel etkisi ve erişimi bakımından da onları geride bırakmış durumda.

Oyun sektörü analisti Piers Harding-Rolls bunu rakamlarla ortaya koyuyor:

"Müzik abonelik ve doğrudan satış pazarlarını sinema gişesiyle birlikte toplarsanız, oyunlara yapılan harcama bunun üç katından fazla."

New York Üniversitesi Stern İşletme Fakültesi'nde yardımcı doçent olan ve "One Up: Creativity, Competition, and the Global Business of Video Games" kitabının yazarı Joost van Dreunen'e göre, sektörün büyümesinin ardında oyunların giderek daha fazla toplumsal bir deneyime dönüşmesi var:

"Etkileşimli eğlencenin kültürel önemi son birkaç yılda belirgin biçimde arttı. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca oyuncu çevrim içi ortamda birlikte oynama konusunda ortak bir ilgi geliştirdi. Bunu başarabilen çok az eğlence türü var."

Milyarlarca oyuncu, milyarlarca dolarlık yatırımlar

DW'den Arthur Sullivan'ın aktardığına göre sektörün giderek artan ekonomik ağırlığının son örneklerinden biri bu ayın başında yaşandı.

Oyun devi Electronic Arts, Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da aralarında bulunduğu bir yatırım konsorsiyumuna 55 milyar dolara, yani yaklaşık 47 milyar euroya satıldı.

Anlaşma birkaç açıdan dikkat çekiyor. Bunun tarihin en büyük kaldıraçlı satın almalarından biri olduğu tahmin ediliyor. Bu, 55 milyar doların önemli bir bölümünün borçlanarak finanse edildiği ve bu borcu daha sonra şirketin kendisinin geri ödemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Satış aynı zamanda oyun sektörünün bugüne kadarki en büyük ikinci satın alma anlaşması oldu. Birinci sırada, Microsoft'un "Call of Duty" serisinin arkasındaki Activision Blizzard'ı 2023 yılında 69 milyar dolara satın alması bulunuyor.

Electronic Arts'ın satışı, oyun sektörünün giderek büyüyen ekonomik önemini ve Suudi Arabistan gibi büyük küresel yatırımcıların sektörün hem kültürel hem de mali gücünden yararlanma isteğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Sektörün küresel erişimi de bu büyüklüğü destekliyor. Rosier'ye göre bugün dünyada yaklaşık 3,7 milyar oyuncu bulunuyor. Bu sayı dünya nüfusunun yüzde 40'ından, internet kullanıcılarının ise yüzde 60'ından fazlasına karşılık geliyor.

Ancak Rosier, yeni kullanıcı sayısındaki artışın yavaşladığına ilişkin işaretler bulunduğunu da söylüyor.

Yapay zeka oyun sektörü için yeni sorunlar doğuruyor

Dijital oyun sektörü hızla büyürken önemli sorunlarla da karşı karşıya. Bunların başında, diğer birçok sektörde olduğu gibi yapay zeka ve yapay zekayla üretilen içeriklerin hızla çoğalması geliyor.

"Yapay zeka mevcut dijital pazarları oyuncuların genel olarak dikkate almadığı içeriklerle dolduruyor" diyen Van Dreunen, ancak bunun daha ciddi bir sonucu bulunduğunu belirtiyor:

"Bu durum, giderek büyüyen bir içerik çöplüğü içinde kullanıcıların kendileri açısından gerçekten anlamlı içerikleri bulmasını zorlaştırıyor."

Oyuncuların yapay zekaya yönelik direncine dair somut veriler de bulunuyor. Oyun analizi şirketi Quantic Foundry'nin yakın tarihli bir araştırmasına göre katılımcıların yüzde 85'i üretken yapay zekaya karşı nötrden daha olumsuz bir tutum sergiliyor. Son zamanlarda yapay zeka uygulamalarının kontrol dışına çıkması, bu olumsuz yaklaşımı körüklerken yapay zekaya karşı ittifaklar dahi kurulmaya başladı.

Yapay zekanın oyun sektörüne getirdiği bir başka sorun ise maliyetlerle ilgili.

Yapay zeka altyapısı ve veri merkezlerinin geliştirilmesi, çiplere ve belleklere talebi artırdı ve fiyatları yukarı çekti. Nvidia, kısa süre önce en büyük müşterilerinden bazılarını yarı iletken fiyatlarının yüzde 15'e kadar yükselebileceği konusunda uyardı.

Bu durum oyun sektöründe de bileşen maliyetlerini artırıyor.

Rosier, "Bu etki her platformda görülüyor. PC toplama ve yükseltme maliyetleri arttı, konsol fiyatları geçmiş nesillerde olduğu gibi ürün döngüsünün ortasında düşmek yerine yükseliyor, akıllı telefon fiyatları da artıyor" diyor.

Rosier'ye göre, artan maliyetler önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni nesil oyun konsollarının piyasaya çıkışını geciktirebilir.

Harding-Rolls ise bunun zaten başka mali sorunlarla mücadele eden sektördeki baskıyı daha da artırdığını düşünüyor:

"Oyun donanımı bileşenlerinin maliyetlerinin artması fiyatları yukarı iterken, pazarın hemen her alanındaki aşırı rekabet içerik fazlasına yol açıyor. Yeni kullanıcıların oyunları keşfetmesi ve şirketlerin yeni oyuncular kazanması da giderek zorlaşıyor."

GTA VI örneği: Artan gelirler büyük şirketler arasında bölüşülüyor

Joost van Dreunen, oyun sektörünün önceki yıllara göre büyük şirketlerin daha fazla egemenliğine girdiği uyarısında da bulunuyor.

Özellikle büyük bütçeli yapımlar, sektörün genel görünümünü giderek daha fazla belirliyor. Bunun en dikkat çeken örneklerinden biri, Marvel'ın "Wolverine" oyununun yanı sıra yıllardır beklenen "Grand Theft Auto" (GTA) serisinin altıncı oyunu.

Daha önce iki kez ertelenen GTA VI'nın son açıklanan çıkış tarihi 19 Kasım 2026. Rockstar Games, ertelemeyi "oyunun beklenen kalite düzeyine ulaşması için ek süreye ihtiyaç duyulması" ile gerekçelendiriyor. GTA VI'ya karşı gösterilen olağanüstü ilgi, sektör gelirlerinin az sayıdaki büyük yapımlar etrafında yoğunlaşmasının da çarpıcı bir örneği.

Van Dreunen de benzer bir tespitte bulunuyor:

"Talep, patlama yıllarına kıyasla artık daha fazla en büyük yapımlarda yoğunlaşıyor. Bu nedenle en üstteki şirketler çok güçlü, orta bölümdekilerin durumu ise kırılgan."

Bir diğer temel sorun da mevcut oyuncuları oyun dünyasında tutmak ve sektöre yeni kullanıcılar kazandırmak.

Buna karşın sektörün önünde yeni fırsatlar da bulunuyor.

Oyun sektörü yeni bir büyüme dönemine giriyor

Yapay zekanın yol açtığı sorunlara rağmen, teknolojinin sektörün maliyetlerini önemli ölçüde düşürebileceğine dair beklenti de var.

Harding-Rolls, oyun şirketlerinin yapay zekayı özellikle tekrarlanan görevleri otomatikleştirmek için kullanmaya başladığını söylüyor.

"Yapay zeka, oyun şirketlerinde ön hazırlık çalışmaları ve kodlama gibi, yazılım ajanlarının daha iyi yapabileceği tekrarlanan işleri devralmak için kullanılıyor. Bu zaman kazandırıyor ve umarız verimliliği artırarak maliyetleri düşürür."

Yapay zekanın oyun deneyimini gerçekten geliştirip geliştiremeyeceği konusunda ise birçok oyuncu kuşkulu.

Bu tartışmanın bir nedeni de "oyuncu" kavramının değişmiş olması. Bu değişim oyun sektörünün kendisini de dönüştürdü.

Van Dreunen, "Bir nesil önce oyunlar ağırlıklı olarak tek oyunculu ve hikaye odaklıydı. Bugün oyunlar daha sosyal ve hikayeye daha az odaklanıyor" diyor.

Ancak bu gelişme, oyun geliştiricileri açısından yeni bir sorun daha yaratıyor: Giderek daha kalabalık hale gelen pazarda milyarlarca oyuncunun dikkatini çekebilmek.

Harding-Rolls, "Pazar sürekli evriliyor ve kendini yeniden keşfediyor" saptamasını yapıyor ve ekliyor:

"Şirketler de sürekli olarak yenilik yapmak ve tüketicilere yeni deneyimler sunmak zorunda."

Gamescom sektörün nabzını tutuyor

Oyun sektörünün ekonomik ve kültürel ağırlığı, Almanya'nın Köln kentindeki Gamescom fuarında da açık biçimde görülüyor. 26 Ağustos'ta kapılarını açan dünyanın en büyük oyun etkinliği ve fuarı Gamescom, 30 Ağustos'a kadar devam edecek.

Etkinlik binlerce katılımcı şirket ve oyun geliştiricisini, yaklaşık yarım milyon ziyaretçiyi ve dünyanın dört bir yanından çevrim içi olarak takip eden milyonlarca oyunseveri bir araya getiriyor.

Şirketler, dev ekranlar, konsollar ve farklı oyun deneyimleriyle donatılmış geniş alanlarda yakında piyasaya çıkaracakları oyunları tanıtıyor ve bunlara yönelik ilgiyi artırmaya çalışıyor.

Piers Harding-Rolls, Gamescom'un yalnızca büyük bir fuar olmadığını, aynı zamanda sektörün genel durumunu ölçmek açısından da önemli olduğunu belirtiyor:

"Gamescom, sektörün sağlığını ve ruh halini anlamak açısından son derece yararlı bir barometre."