Küresel petrokimya talebinde alarm

EVRİM KÜÇÜK

Petrokimya sektörü için en önemli tüketim alanlarından biri olan inşaat sektörü, dünyanın birçok bölgesinde ivme kaybediyor. Yüksek finansman maliyetleri, artan inşaat giderleri ve tüketicilerin temkinli davranması yeni projelerin ertelenmesine neden olurken, bu durum PVC boru, pencere profili, kablo ve diğer plastik yapı malzemelerine yönelik talebi de sınırlandırıyor.

ABD'de konut inşaatçılarının güvenini ölçen NAHB/Wells Fargo Endeksi haziran ayında 35 puana gerileyerek sektörün halen daralma bölgesinde bulunduğunu ortaya koydu. Endeksin uzun süredir 50 puanın altında seyretmesi, yeni konut yatırımlarının beklenen hızda artmadığını gösteriyor.

PVC fiyatları yeniden baskı altında

Talepteki zayıflama, küresel PVC piyasasında fiyatların yeniden gerilemesine yol açtı. Yıl içinde Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmeler nedeniyle yaşanan kısa süreli yükseliş tamamen silinirken, piyasada yeniden arz fazlası konuşulmaya başlandı. Özellikle Çin'de üreticilerin satışlarını artırmaya çalışması fiyat rekabetini güçlendirirken, Hindistan pazarında daha düşük maliyetli karbür bazlı PVC üretiminin yaygınlaşması etilen bazlı üreticilerin fiyat indirmesine neden oldu. S&P Global Energy CERA verileri, Amerika kıtasında üretici marjlarının bir miktar toparlanabileceğini gösterse de küresel ölçekte kârlılığın geçen yılın seviyelerinde kalmasının beklendiğini ortaya koyuyor.

Çin ve Avrupa umut verse de tablo kırılgan

Çin'de büyük şehirlerde konut satışları ve fiyatlarında ilk toparlanma sinyalleri görülmeye başlasa da uzmanlar bunun ülke geneline yayılmasının zaman alacağını belirtiyor. Altyapı yatırımlarının yılın ikinci yarısında yeniden hızlanması beklenirken, bunun gerçekleşmesi büyük ölçüde hükümetin yeni teşvik adımlarına bağlı olacak. Avrupa tarafında ise inşaat üretiminde sınırlı iyileşme dikkat çekiyor. Yapı ruhsatlarındaki artış geleceğe yönelik olumlu sinyal verse de mevcut faaliyetler henüz istenilen seviyeye ulaşmış değil. Sektör temsilcileri özellikle Almanya'nın uzun vadeli altyapı yatırım programının ilerleyen yıllarda PVC tüketimini destekleyebileceğini düşünüyor. Ancak arz fazlasının sürmesi nedeniyle Avrupa piyasasında fiyat baskısının kısa vadede devam etmesi bekleniyor.

El Nino petrokimya piyasasının yeni riski

Petrokimya sektörü yalnızca ekonomik koşulları değil, iklim kaynaklı riskleri de yakından izliyor. Uzmanlara göre El Nino'nun etkileri özellikle Hindistan'da inşaat ve tarım faaliyetlerini aynı anda etkileyebilir. Normalden düşük yağışlar bir yandan şantiyelerde hava kaynaklı gecikmeleri azaltabilirken, diğer yandan tarımsal üretimi ve hane halkı gelirlerini baskılayarak konut yatırımlarını zayıflatabilir. Bu durum boya, PVC ve diğer yapı kimyasallarına olan talebi sınırlandırabilir. S&P Global Energy analistleri ayrıca El Nino'nun kostik soda ve klor-alkali zincirinde dengesizlik yaratabileceğine dikkat çekiyor. Kuraklık nedeniyle bazı sanayi kollarında kostik soda talebi azalırken, yeniden inşa sürecinde PVC tüketiminin hızlanması arz-talep dengesini bozabilecek yeni bir oynaklık döneminin habercisi olarak görülüyor. Bu nedenle sektör, 2026'nın ikinci yarısında yalnızca ekonomik göstergeleri değil, hava koşullarını da yakından takip ediyor.