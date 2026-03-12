Küresel petrol tansiyonu ve Borsa İstanbul'da 13.000 sınırı: Piyasalarda neler bekleniyor?

Dr. Nuri Sevgen, petrol piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirirken ABD Başkanı Donald Trump'ın tutarsız görünen açıklamalarının aslında bir pazarlık taktiği olduğunu belirtti. Brent petrolün 100 doların üzerinde seyrettiği bu dönemde, dünya ihtiyacının yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki risklere değinen Dr. Sevgen, piyasadaki 400 milyon varillik etkinin arz açığını yalnızca 20 gün boyunca tolere edebileceğini ifade etti. Savaşın bu süre zarfında bitmemesi durumunda piyasaların ciddi şekilde karışabileceği uyarısında bulunan Dr. Sevgen, petrolde 85 doların altına inilmemesinin stres yarattığını ve 110-120 dolar bandına doğru agresif hareketlerin görülebileceğini ekledi.

Borsa İstanbul'da 13.000 puan sınırı ve Halkbank etkisi

Yurt dışı piyasalardaki negatif seyre ve özellikle ABD vadeli endeksleri ile Asya piyasalarındaki kayıplara dikkat çeken Dr. Sevgen, küresel piyasalardaki baskının hissedildiğini ifade etti. Endekste 12.900-13.000 bölgesinin ilk önemli destek seviyesi olduğunu belirten uzman, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 12.500 puan seviyelerine kadar teknik bir geri çekilmenin mümkün olduğuna işaret etti. Bununla birlikte, Halkbank davasına dair devam eden hukuki sürecin piyasada bir "Demokles'in kılıcı" olarak görüldüğünü ve bu belirsizliğin hisse fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini vurguladı

Merkez Bankası beklentileri ve rezerv politikası

Para Politikası Kurulu'nun bugün açıklayacağı karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Sevgen, genel konsensüsün faizlerin sabit tutulacağı yönünde olduğunu söyledi. Yatırımcıların faiz kararından ziyade metindeki "şahin" veya "güvercin" tonlamalara ve enflasyon hedeflerine dair ipuçlarına odaklanacağını belirtti. Merkez Bankası'nın (TCMB) mart ayındaki döviz satışlarına da değinen Sevgen, rezervlerin bu tür dönemlerde piyasayı kontrol etmek ve TL likiditesini sıkılaştırarak dövize yönelimi engellemek için kullanılmasının doğru bir yönetim biçimi olduğunu savundu.