Küresel piyasalar 2025’in ikinci yarısında hangi gündem maddelerini takip edecek?

Özellikle Bitcoin’in kırdığı rekorlar ve Ethereum’un sergilediği yükseliş performansı, piyasadaki olumlu havanın en önemli göstergeleri arasında yer alıyor. Sektörel gelişmelerde hava pozitif seyrini sürdürürken, makroekonomik gündem ve jeopolitik risklerin bu ivmeyi destekleyip desteklemeyeceğini ise zaman gösterecek. ABD enflasyonu ve Fed’in faiz politikasının, kripto paralar ve genel finans piyasaları açısından önemini korumaya devam ettiğinin altını çizen The Steve Group CEO’su Derya Türker, küresel piyasalarla ilgili önemli gündem başlıklarını değerlendirdi.

“Fed’in öngörülebilir politika oluşturma yaklaşımına karşın, Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik giderek sertleşen ve zaman zaman hakarete varan eleştirileri, piyasalar açısından ilerleyen dönemde bir belirsizlik kaynağına dönüşebilir. Powell’ın yasal olarak görev güvencesine sahip olmasına rağmen son günlerde ortaya atılan “istifa edebilir” yönündeki söylemler, endişe ortamını derinleştiren en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

“Fed’in faiz politikası, regülasyonlar ve jeopolitik riskler yakından izlenmeli”

Fed'in, Trump'ın dilediği bir duruşa geçtiği senaryo kripto paralar için ilk etapta olumlu gibi görünebilir. Faizlerin düştüğü, parasal genişlemenin yaşandığı bir tabloda piyasalara para girişi yaşanması çok muhtemeldir. Ancak tüm bu hamlelerin enflasyonu ciddi bir şekilde körükleyeceği ve ekonomik görünümde bozulmaya yol açacağı beklentisi oldukça önemli bir risk oluşturur.

Öte yandan yine ABD merkezli gelişmelerden biri olan regülasyon sürecini takip etmekte fayda var. Geçtiğimiz günlerde stablecoin'lere ilişkin düzenlemeler içeren GENIUS Act yasası kabul edildi. Önümüzdeki dönemde, farklı alanları da kapsayan regülasyonların gündeme gelmesi çok muhtemel.

Regülasyonlarla beraber takip edilmesi gereken bir diğer husus da kurumsal ilgi. Özellikle ETF’lerin kabulüyle birlikte kurumsal ilgide önemli bir artış gördük. Piyasaları destekleyen önemli unsurlardan biri olan bu durumun devam edip etmeyeceğini yatırımcılar yakından izlemeli.

Son olarak küresel jeopolitik gelişmeleri iyi okumak gerekiyor. Geçtiğimiz dönemde sık aralıklarla çok fazla krizin yaşandığını gördük. Bunun bir anda düzeleceğini beklemek fazla iyimserlik olacaktır. Dolayısıyla yatırımcıların mevcuttaki ve potansiyeldeki gerilimleri yakından takip etmesi gerekiyor.”