Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor

Fed, dün, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, Bankanın federal fon oranına ilişkin tahminlerini değiştirmemesi, bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini ortaya koydu.

Bankadan yapılan açıklamada, işsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının güçlü kalmaya devam ettiği aktarılarak, enflasyonun bir miktar yüksek kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Ayrıca bilanço küçültme hızının yavaşlatılacağı belirtilen açıklamada, Komite'nin nisan ayından itibaren hazine tahvillerinin aylık itfa üst sınırını 25 milyar dolardan 5 milyar dolara düşüreceği ve menkul kıymet varlıklarının düşüş hızını yavaşlatacağı, kurum borcu ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerdeki aylık itfa sınırını 35 milyar dolar olarak koruyacağı bildirildi.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, tarifelerin enflasyonunun düşürülmesinde ilerleme kaydedilmesini geciktirebileceğini ifade etti.

Ekonominin genel olarak güçlü olduğunu ve son iki yılda Banka'nın hedefleri doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini söyleyen Powell, iş gücü piyasası koşullarının sağlam olduğunu ve enflasyonun bir miktar yüksek kalsa da yüzde 2'lik uzun vadeli hedefe yaklaştığını anlattı.

Powell, Banka'nın hedeflerini desteklemek üzere politika faizini değiştirmeme, bilanço büyüklüğünü azaltma hızını ise yavaşlatma yönünde teknik bir karar aldıklarını aktardı.

ABD hisselerinde yükseliş

Ülkede dün açıklanan verilere göre ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,72'ye çıkarak 9 hafta sonra ilk kez artarken, başvurular yüzde 6,2 azaldı.

Kurumsal tarafta ise Tesla'nın hisseleri, şirketin California eyalet düzenleyicilerinden olası bir robotaksi hizmeti için ilk resmi onayını almasının ardından yüzde 3'ten fazla yükseldi.

Dün yıllık yazılım geliştirici konferansında son teknolojilerini ve yeni işbirliklerini duyuran Nvidia'nın hisseleri ise yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

Altında rekorlar sürüyor

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,24 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yatay seyirle 103,4 seviyesinde dengelendi.

Artan jeopolitik riskler ve küresel ekonomideki belirsizliklere paralel olarak altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,4 yükselişle 3 bin 45 dolardan kapanırken, yeni günde 3 bin 56 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ons altın şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 3 bin 48 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise orta doğudaki artan gerilimin etkisiyle yüzde 0,3 yükselişle 70,8 dolar seviyesinde bulunuyor.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 1,08, Nasdaq endeksi yüzde 1,41 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,92 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa’da karışık seyir

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün İngiltere'de BoE'nin para politikası kararına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin politika faizini yüzde 4,5 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, BoE Başkanı Andrew Bailey'in karar sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bugün ayrıca açıklamalarda bulunacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasında Euro Bölgesi'ndeki enflasyonla mücadele ve ekonomik gidişata yönelik sinyaller aranacak.

Dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,3'e geriledi. TÜFE, şubatta aylık bazda ise yüzde 0,4 ile beklentilerin altında arttı.

Euro Bölgesinde beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin bölgedeki enflasyonla mücadele sürecine olan güveni artırdığını kaydeden analistler, gelecek dönemde başta ABD'nin ticaret tarifeleri olmak üzere küresel ekonomi üzerindeki belirsizliklerin bölgedeki enflasyona nasıl yansıyacağının piyasaların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Dün, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,40 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Asya’da Japonya piyasaları tatilde

Asya borsalarında da karışık bir seyir öne çıkarken, Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'da sabit tutuldu.

Öte yandan, bölgede Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler de yakından takip edilirken, Çin, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes sürecine ilişkin görüşmelerini desteklediğini bildirdi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1 düştü. Bugün Japonya'da ise tatil sebebiyle piyasalarda işlemler gerçekleşmeyecek.

Yurt içinde sert satış

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,72 değer kaybederek 9.860,29 puandan tamamladı.

Dün, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, İstanbul Üniversitesinin aralarında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarını iptal etti.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), payları borsada işlem gören ortaklıklar ile bağlı ortaklıkların yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğini duyurdu.

Dolar/TL, dün yüzde 3,3 yükselişle 37,8867'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 37,9470 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, BoE'nin faiz kararı ve BoE Başkanı Bailey'in açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin piyasaların odağında bulunacağını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, mart ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE)

11.00 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, mart ayı BoE faiz kararı

15.30 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'in basın toplantısı

15.30 ABD, mart ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, 4. çeyrek cari işlemler dengesi

17.00 ABD, şubat ayı ikinci el konut satışları

17.00 ABD, şubat ayı öncü endeks