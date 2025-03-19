Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

ABD Başkanı Trump'ın ülkenin önemli ticaret ortaklarına uyguladığı tarifeler ve söz konusu ülkelerden gelen misillemeler, jeopolitik risklerin sürdüğü bu dönemde risk algısının artmasına neden oluyor.

Trump'ın tarifeler yoluyla başlattığı ticaret savaşının ABD'de enflasyonist baskıları tetikleyebileceğine ilişkin endişeler varlığını korurken, Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın karar sonrası yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, ABD ile Rusya arasında, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına ilişkin gerçekleştirilen temaslar sınırlı da olsa bir iyimserlik oluşturdu. Konuyla ilgili olarak Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin çok iyi ve verimli geçtiğini kaydetti.

Trump, açıklamasında, "Tüm enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Fitch beklentileri değiştirdi

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin başlattığı ticaret savaşı nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin bu yılki büyüme beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e, gelecek yılki beklentisini ise yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye indirdi.

Ülkede açıklanan verilere göre yapımına başlanan yeni konut sayısı, şubatta yüzde 11,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, verilen inşaat izni sayısı ise şubatta aylık bazda yüzde 1,2 düştü.

ABD'de sanayi üretimi, şubatta yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kurumsal tarafta ise yıllık yazılım geliştirici konferansında son teknolojilerini ve yeni işbirliklerini duyuran Nvidia'nın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde gerilerken, Alphabet hisseleri de Google'ın bulut güvenlik şirketi Wiz'i 32 milyar dolara satın alacağı haberinin ardından yüzde 2'den fazla düştü.

Altın rekor kırdı

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yatay seyirle 103,3 seviyesinde dengelendi.

Küresel çaptaki ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının alımları ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle üst üste rekor kıran altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,1 artışla 3 bin 34 dolardan kapanırken, yeni günde 3 bin 39 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 3 bin 35 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 70 dolarda bulunuyor.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 1,06, Nasdaq endeksi yüzde 1,71 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,62 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa’da pozitif seyir

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, gözler bugün Euro Bölgesinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Bölgede Rusya-Ukrayna arasındaki savaşında barış sağlanmasına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, Almanya'da Federal Meclis, yüksek savunma harcamalarının önünü açmak için borç kurallarına muafiyet getiren ve 500 milyar Euroluk bir altyapı ve iklim fonunun kurulmasını sağlayacak mali paketi onayladı.

Fitch Ratings'in, "Almanya'nın Harcama Planları Jeopolitik ve Büyüme Zorlukları için Mali Alanı Kullanma İsteğini Gösteriyor" başlıklı analizinde, ek harcamaların ülkede ekonomik büyümeyi destekleyeceği ve rekabet gücünü artıracağı yönünde beklentilerin oluştuğu aktarıldı.

Ayrıca kuruluş, Almanya'nın "AAA" kredi notunun altyapı ve savunma için yapacağı büyük borçlanmanın reformlarla dengelenmemesi veya büyümede kalıcı bir iyileşmeye yol açmaması durumunda uzun vadede baskı altında kalabileceğini bildirdi.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Avrupa Birliği (AB), ocak ayında 5,4 milyar Euro dış ticaret açığı verdi.

Dün, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,31 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise pozitif bir seyirle başladı.

Asya’da gözler BoJ’da

Asya borsalarında Japonya hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 0,50 seviyesinde sabit tuttu.

Politika metninde, Japonya ekonomisinde kısmen zayıflık görülse de ekonominin orta düzeyde toparlanma kaydettiği belirtilerek, şirket karlarındaki iyileşme eğilimiyle birlikte, sabit sermaye yatırımlarının artış eğilimi gösterdiği bildirildi.

Enflasyon beklentilerinin ılımlı bir şekilde arttığına işaret edilen metinde, ülke ekonomisinin potansiyel büyüme oranının üzerinde bir hızda büyüme performansı sergilemesinin olası görüldüğü aktarıldı.

Metinde, finans ve döviz piyasalarındaki gelişmelere ve bunların Japonya'nın ekonomik faaliyeti ile fiyatlar üzerindeki etkilerinin dikkatle izleneceği ifade edilirken, özellikle, firmaların davranışlarının son zamanlarda ücretleri ve fiyatları artırmaya doğru kaymasıyla, döviz kuru gelişmelerinin fiyatları etkileme ihtimallerinin geçmişe kıyasla yükseldiğine işaret edildi.

Öte yandan, Fitch Ratings'in raporunda, Çin'deki mali gevşemenin ABD'nin yüksek ithalat tarifelerinin etkisini hafifleteceği aktarıldı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi ocakta önceki aya göre yüzde 1,1 ile beklentilere paralel olarak azalırken kapasite kullanım oranı yüzde 4,5 arttı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde satışlar ağır bastı

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybederek 10.802,23 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 36,6880'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 36,7330 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Euro Bölgesinde enflasyon verilerinin piyasaların odağında bulunacağını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, ocak ayı uluslararası yatırım pozisyonu

13.00 Euro Bölgesi, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı