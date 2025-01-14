Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin izleyeceği politikalara yönelik belirsizlikler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamaları da etkilerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılının ilk faiz indirimine yılın ilk yarısından sonra gitmesi bekleniyor.

Analistler bugün ve yarın açıklanacak aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceği belirterek, ülke ekonomisi hakkında daha çok bilgi verebileceği söyledi.

Öte yandan, mevcut ABD yönetimi, yapay zekâ için kullanılan gelişmiş çiplerin ihracatının sıkılaştırılmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi duyurdu.

ABD’de yapay zeka gelişmeleri

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yapay zekanın hem güvenlik hem de ekonomik güç açısından hızla merkezi bir hale geldiğine işaret edildi.

ABD'nin güvenliğini ve ekonomik gücünü desteklemek amacıyla "Yapay Zekâ Yayılımına İlişkin Geçici Nihai Kural"ın duyurulduğu açıklamada, ABD teknolojisinin yayılmasını teşvik ederken, endişe kaynağı olan ülkelere karşı önemli adımların atıldığı, bu ülkelerin gelişmiş yapay zekâ sistemlerine ve onları eğitmek için kullanılan bilgi işlem gücüne erişiminin kısıtlandığı belirtildi.

Bununla birlikte ABD'de dün açıklanan verilere göre, Fed'in New York Şubesinin açıkladığı anket sonuçlarına göre, ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, geçen ay değişmeyerek yüzde 3 oldu.

Teknoloji hisseleri hareketlendi

Kurumsal tarafta ise yaklaşan bilanço sezonun etkisiyle sektör ve hisse bazlı hareketlerinin artabileceğini ifade eden analistler, bazı büyük finansal kuruluşların yarın açıklanacak bilançolarının yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Teknoloji hisselerindeki satış dalgası sürerken, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2, Meta'nın hisseleri yüzde 1,2, Apple'ın hisseleri yüzde 1, Alphabet'in hisseleri yüzde 0,5, Microsoft'un hisseleri yüzde 0,4 ve Amazon'un hisseleri yüzde 0,2 geriledi.

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'nın hisseleri, 2025 yılı satış tahminlerini düşürmesi sonrasında yaklaşık yüzde 17 değer kaybetti.

Ülke basınında yer alan haberlerde, ABD yönetiminin Japon Nippon Steel tarafından satın alınmasını engellediği US Steel'a potansiyel bir teklif için ABD'li çelik üreticileri Cleveland Cliffs ile Nucor'un işbirliği yaptığı bildirildi. Söz konusu haber sonrasında US Steel ile Cleveland Cliffs'in hisseleri yüzde 6'şar ve Nucor'un hisseleri yüzde 4 yükseldi.

Öte yandan, California'da açılan davada, Los Angeles kentinin Eaton bölgesindeki yangının elektrik şirketi Edison International'ın ekipmanlarından kaynaklandığı iddia edilirken, şirketin hisseleri yüzde 12 düştü.

Altın geriledi

Bu gelişmelerle ABD'de enflasyonist baskıların yeniden güç kazabileceği endişesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,77 seviyesinde dengelendi.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,1 düşüşle 2 bin 662 dolardan kapanırken, şu sıralarda yüzde 0,4 yükselişle 2 bin 672 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi dün Kasım 2022'den beri ilk kez 110 değerinin üzerine çıkmasının ardından, yeni işlem gününde yüzde 0,4 düşüşle 109,5 seviyesinde seyrediyor.

Brent petrol ise yeni işlem gününe yüzde 0,3 azalarak 79,9 dolar seviyesinde dengelendi.

Orta Doğu'da bir süredir devam eden İsrail-Filistin çatışmasında ise ateşkesin yakın olduğuna yönelik haber akışı öne çıkarken, Filistinli kaynaklar, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasının "neredeyse hazır olduğunu ve 17 Ocak Cuma günü ya da daha önce imzalanabileceğini" belirtti.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,86 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında negatif seyir

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir izlenirken, bölge genelinde 10 yıllık devlet tahvillerinin getirilerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Bölge ülkelerinin devlet tahvili getirileri enflasyonun uzun vadeli görünümü ve ABD Başkanı olarak gelecek hafta yemin edecek Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle tahvil piyasalarındaki satış baskısı derinleşiyor.

Analistler tahvillerdeki satış baskısı sebebiyle tahvil fiyatlarının gerilediğini, tahvil faizlerinin ise yükseliş eğiliminde bir seyir izlediğini ifade etti.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizleri dün 4 baz puan artışla yüzde 2,53'e yükselirken, Fransa’nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi de 5 baz puan yükselişle 3,46 seviyesinde işlem görüyor.

İtalya'nın 10 yıllık tahvil faizleri ise dün kapanışta 6 baz puan artışla yüzde 3,82 seviyesine çıktı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,83 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Asya’da karışık görünüm

Asya tarafında yeni işlem gününde karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin ek gümrük vergilerinde kademeli bir artırım politikası izleyebileceğine yönelik haber akışı Çin'de risk iştahının güçlü kalmasını destekliyor.

Buna ek olarak Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu piyasada istikrar sağlamak ve olumlu ivmesini teşvik etmek için her türlü çabayı göstereceklerini bildirdi.

Öte yandan ABD'de yarı iletken sektörü öncülüğünde etkili olan satıcılı seyir Japonya'da da etkili oluyor.

Yarı iletken ürünlerinin testinde önde gelen firmalardan olan Advantest'in hisseleri kapanışa yakın yaklaşık yüzde 8,8, yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri ise yüzde 4,6 kayıpla işlem görüyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da kasım ayına ilişkin dış ticaret dengesi 97,9 milyar yen fazla verdi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 yükseldi.

Yurt içinde satış ağırlıklı görünüm

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,79 değer kaybederek 9.733,17 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 35,4880'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen altında 35,4830 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 puanın destek, 9.800 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

16.30 ABD, aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)