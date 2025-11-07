Küresel piyasalarda ABD verilerine ilişkin belirsizlikler risk iştahını sınırlıyor

ABD'de hükümetin kapalı olmasından kaynaklı ülke ekonomisine ilişkin bilgi içeren ekonomik verilere erişim aksarken, bu durum yatırımcıların karar almalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

Ülkede kritik önem taşıyan tarım dışı istihdam verisinin bugün açıklanmayacak olması, iş gücü piyasasına dair sağlıklı bilgi alınmasını engelliyor. Bu süreçte açıklanan alternatif verilerde halihazırda ekonomik durum hakkında ipuçları aranıyor.

Bu doğrultuda açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas'ın, ekim ayına ilişkin raporu önem kazandı. Rapora göre, ABD'de işten çıkartılan kişi sayısı, geçen ay yıllık bazda yüzde 175 artışla 153 bin 74'e çıktı. Bu, 2003'ten bu yana en yüksek ekim ayı rakamı olarak dikkati çekti.

Çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentileri aşmasına karşın, dün yayımlanan verilerin iş gücü piyasasında soğuma sinyalleri vermesi, ülke ekonomisinin gücüne yönelik soru işaretlerini artırdı.

ABD'de tarifelerin hukuki süreci de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'deki tarife davasını kaybetmenin ülke için yıkıcı olacağını söyledi.

Yüksek Mahkemenin kararının aleyhte olması durumunda ne yapacağı sorulan Trump, "Umarım davayı kazanırız, bence bu, ülkemizin tarihindeki en önemli davalardan biri." diye konuştu. Trump, tarifeler sayesinde "olağanüstü" anlaşmalar yapabildiklerine dikkati çekti.

Fed yetkililerinden karışık mesajlar

Ekonomik verilerin aksaması ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlara yönelik beklenti oluşmasını da zorlaştırırken, bu dönemde Fed yetkilileri faiz indirimi konusunda ayrışan mesajlar veriyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, hükümetin kapalı olması nedeniyle enflasyon verilerinin eksikliğinin faiz indirimlerine devam etme konusunda kendisini tedirgin ettiğini söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da para politikasının enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi gerektiğini, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve iş gücü piyasasındaki zayıflıktan daha büyük bir risk oluşturduğunu belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ise Bankanın aralık ayında faiz indirmesini beklediğini kaydetti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ayki toplantısında politika faizini yüzde 68 ihtimalle indirmesi beklenirken, gelecek yıla dair öngörüler ise bankanın toplamda 2 faiz indirimi yapacağı yönünde şekilleniyor.

Yüksek değerleme tedirginliği devam ediyor

Öte yandan teknoloji hisselerinin değerlemelerine ilişkin soru işaretleri sürüyor. Yarı iletken üreticisi Qualcomm'un hisseleri, karı ve gelirinin üç aylık dönemde beklentileri aşması ve güçlü öngörülerde bulunmasına rağmen yüzde 3,6 geriledi.

Bunun yanı sıra ABD yönetiminin yapay zeka sektörünü destekleme niyetinde olmadığına yönündeki haber akışları, piyasalarda yarı iletken hisseleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Dolar endeksi 100 seviyesinin altına indi

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,09'a inerken, şu sıralarda da bu seviyelerde yatay seyrediyor. Dolar endeksi ise dün kritik eşik olan 100 seviyesinin altına düşerek, 99,7'de dengelendi. Endeks, yeni günde ise yüzde 0,1 artışla 99,8'de bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 980 dolardan günü tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 3 bin 997 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin öngörülerin gücünü kaybetse de hala masada olduğunu ve bu durumun altın fiyatlarını desteklediğini söyledi. Brent petrolün varili de yüzde 0,2 yükselişle 63,4 dolarda işlem görüyor.

İlaç şirketleriyle yeni anlaşmalar duyuruldu

Bu gelişmelerin yanı sıra Başkan Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, zayıflama ilaçları üreten iki büyük şirketle yaptıkları anlaşmaları kamuoyuna duyurdu.

Trump, "Eli Lilly" ve "Novo Nordisk" adlı ilaç üreticisi firmalarla yaptıkları yeni anlaşmayla, ülkedeki zayıflama ilaçlarının fiyatlarını kayda değer ölçüde düşüreceklerini açıkladı. Söz konusu gelişme sonrasında ilaç şirketi Eli Lilly'in hisseleri dün yüzde 1,26 yükselirken, Novo Nordisk hisseleri yüzde 4,02 değer kaybetti.

Bu gelişmelerle, New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 1,12, Nasdaq endeksi yüzde 1,9 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,84 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif başladı.

Avrupa borsaları negatif seyretti

Avrupa borsaları dün satış ağırlıklı seyrederken, ABD'deki mevcut riskler bu bölgeye de taşındı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Alman Deutsche Börse ile ABD merkezli Nasdaq'ın Birlik rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Deutsche Börse ve Nasdaq'ın Avrupa’da finansal türevlerin kotasyonu, ticareti ve takasına ilişkin faaliyetlerini koordine ederek AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğinin değerlendirileceği anlatıldı.

AB Komisyonu, geçen yıl eylül ayında türev piyasalarına yönelik soruşturması kapsamında Deutsche Börse ve Nasdaq'a baskın düzenlemişti.

Analistler, Fed'in faiz görünümüne ilişkin tahminler ve ABD'de teknoloji şirket hisselerinin aşırı değerlemesine yönelik endişelerin Avrupa'daki negatif görünümde etkili olduğunu belirterek, bölgedeki siyasi ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcı kararlarını yönlendirdiğini kaydetti.

Öte yandan AB Komisyonu, Rusya'ya nükleer tehditlerden kaçınma, tüm taraflara da yeni bir silahlanma yarışını tetikleyebilecek eylemlerden uzak durma çağrısında bulundu.

Bu arada Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin’e karşı çelik sektörünün geleceğini korumak için "Avrupa vatanseverliği" çağrısında bulundu.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,85, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,36 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 1,31 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Asya borsaları negatif seyrediyor

ABD ve Avrupa borsalarındaki düşüş yeni günde Asya piyasalarına da taşındı. Japonya'da eylülde hanehalkı harcamaları yıllık bazda yüzde 1,8 ile beklentilerin altında kaldı.

Analistler, ülkede enflasyonun yeniden ivme kazanmasının maaş artışlarının yetersiz kalmasına yol açtığını, bu durumun da iç talebin ana taşıyıcısı konumundaki hanehalkı bütçesi üzerinde baskı oluşturarak harcama eğilimini sınırladığını kaydetti.

Bölgede açıklanan diğer verilerde ise Çin'de ekim ayında ihracat yıllık bazda öngörülerin aksine yüzde 1,1 azalırken, ithalat ise aynı dönemde yüzde 1 arttı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 3,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düştü.

Yurt içinde gözler yılın son enflasyon raporunda

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazanarak 11.073,27 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

Öte yandan bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenleyeceği yılın 4. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı takip edilecek. TCMB yılın 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Dolar/TL, dün 42,1040'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 42,2020'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB enflasyon raporunun yanı sıra hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle bugün resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.250 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, ekim ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

10.00 Almanya, eylül ayı dış ticaret dengesi

10.30 Türkiye, TCMB enflasyon raporu

17.30 Türkiye, ekim ayı hazine nakit dengesi

18.00 ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

ABD'de kamu kurumu verileri açıklanmayacak.