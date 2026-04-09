Küresel piyasalarda ateşkes rüzgarı: Dr. Nuri Sevgen’den kritik borsa ve petrol analizi

Küresel piyasalar, değerli metaller dışındaki emtialarda ve petrolde yaşanan sert düşüşler ile Amerikan borsalarındaki %3’lük açılışların yarattığı büyük bir coşkuyla güne başladı. Ancak Lübnan’dan gelen haberler ve anlaşma sürecine dair karmaşık sinyaller, akşam saatlerinde kafaları biraz karıştırdı. Dr. Sevgen, bu sabah itibariyle Amerikan ve Asya piyasalarında hafif eksiler görülse de bu durumun bir panik değil, dünkü sert hareketin sindirme hareketi olduğunu vurguladı. Dr. Sevgen’e göre, piyasalar şu aşamada yaşanan gelişmeleri realize etmeye ve dengelenmeye çalışıyor.

Borsa İstanbul’da kritik seviyeler

Borsa İstanbul tarafında dün net bir ‘boşluklu’ açılış yaşandığını ifade eden Dr. Sevgen, 13.300 seviyesinin kısa vadeli yükseliş ve düşüşlerde önemli bir direnç ve destek bölgesi haline geldiğini belirtti. Geri çekilmelerde 13.250-13.300 bölgesinin kritik olduğunu dile getiren Dr. Sevgen, işlem hacmindeki belirgin artışın yukarı yönlü potansiyelin devam edebileceğine dair bir işaret olduğunu söyledi. Dr. Sevgen, endeksin 13.000-13.050 bölgesindeki ortalamaların üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü potansiyelini koruyacağını ve 14.500 zirvesine doğru hareketin devam edebileceğini öngörüyor.

Petrol fiyatlarında 110 dolar kısa vadeli zirve

Petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalara da değinen Dr. Sevgen, fiyatların 90 doların altına sarkmasına rağmen orada kalıcı olamadığını ancak grafiklerdeki "ikili tepe" oluşumunun güç azalmasına işaret ettiğini belirtti. Mevcut durumdan daha kötü bir senaryo ortaya çıkmadığı sürece 110 doların petrol için kısa vadeli zirve olduğunu savunan Dr. Sevgen, fiyatların 84-85 dolar bandına doğru geri çekilmesini beklediğini ifade etti. Ayrıca ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi durumunda, petrol fiyatları düşse bile geçmişteki yüksek seyirlerin enflasyonist etkisinin bir süre daha hissedileceği uyarısında bulundu.

Fed’in faiz kararı ve enflasyon baskısı

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafında ise barışa giden yolda atılan adımların faiz indirimi beklentilerini %40 oranında yeniden fiyatlattığını belirten Dr. Sevgen, buna rağmen enflasyon vurgusunun sürdüğünü hatırlattı. Yapay zeka teknolojilerinin enerji tüketimi ve karbon bazlı yakıtlara olan ihtiyacın devam etmesi nedeniyle dünyada enflasyonist bir etkinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, Fed’in temkinli duruşunu koruduğunu söyledi. Dr. Sevgen ayrıca, Amerika’nın savaş maliyetlerini karşılamak için para basmak zorunda kalabileceğini ve bunun da küresel parasal genişleme ile piyasalarda yeniden bir "bayram havası" yaratabileceğini sözlerine ekledi.

Yatırımcılar için ‘kur sepeti’ uyarısı

Son olarak yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Dr. Sevgen, sadece dolar/TL kuruna bakmanın yanıltıcı olabileceğini, dolar ve euronun ağırlıklarından oluşan kur sepetini takip etmenin daha doğru olduğunu vurguladı. Piyasaların artık Trump’ın tavırlarını kanıksadığını ve sistematik olmayan risklerin öngörülebilir hale geldiğini belirten Dr. Sevgen, yatırımcıların haber akışlarından ziyade petrol fiyatları ve faiz oranlarındaki ana trendleri izlemesi gerektiğini ifade etti.