Küresel piyasalarda barış coşkusu ve ABD’nin stratejik stok sorunu

İç piyasada Borsa İstanbul’un dünkü günü 14.446 puandan kapatarak olumlu bir tablo çizdiğini kaydeden Dr. Sevgen, endeksin kritik trend çizgisinin üzerine çıktığını vurguladı. Kısa vadede 14.600 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu belirten Dr. Sevgen, bu sınırın aşılması durumunda endeksin 15.100-15.200 bölgesine, ardından ise 15.500 seviyelerine kadar yükselme potansiyeli taşıdığını söyledi. Endekste 14.000 puanın altına inilmediği sürece ana trendin bozulmayacağını ifade eden Dr. Sevgen, uzun vadeli 20.000 puan beklentisini koruduğunu yineledi.

Altın rezervlerinde ‘güven’ savaşları

Altın fiyatlarındaki hareketliliği değerlendiren Dr. Sevgen, klasik dengelerin ötesinde bir ‘parasal döngü’ sorunu yaşandığını belirtti. Özellikle Rusya’nın varlıklarına el konulması sonrası Çin ve Polonya gibi ülkelerin altın rezervlerini hızla artırdığına dikkat çeken Dr. Sevgen, bu durumun temelinde Amerikan dolarına ve kağıt paralara olan güven sorununun yattığını ifade etti. Dr. Sevgen'e göre dünya, paranın kripto varlıklarda tutulması ile 5.000 yıllık geçmişi olan altına yönelim arasında bir denge arayışı içerisindedir.

Japonya’nın 30 yıllık faiz kararı ve Carry Trade riski

Japonya Merkez Bankası’nın faizi %1’e çıkararak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştırmasını finansal açıdan kritik bir eşik olarak tanımlayan Dr. Sevgen, bu artışın 'logaritmik' olarak büyük bir değişim olduğunu savundu. Yıllardır düşük faizli yen borçlanıp dolar veya TL gibi yüksek getirili varlıklara yatırım yapan (carry trade) yatırımcılar için riskin arttığını belirten Dr. Sevgen, yenin değer kazanmaya başlaması durumunda kur zararından kaçmak isteyen yatırımcıların diğer piyasalardan çıkış yapabileceği uyarısında bulundu.

Petrol fiyatlarında uzun vadeli düşüş beklentisi

Petrol piyasasında 200 günlük ortalama maliyetin 83 dolar seviyesine çıktığını kaydeden Dr. Sevgen, fiyatların bu seviyenin altında kalması durumunda 70-72 dolar bandına kadar geri çekilme yaşanabileceğini öngördü. Kısa vadede rezervlerin doldurulması ve lojistik belirsizlikler nedeniyle fiyatların 70-80 dolar arasında dengeleneceğini belirten Dr. Sevgen, 2027 yılı için petrolün 50 doların altını görme ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğunu belirtti.

Yatırımcılara tavsiye: Parayı takip edin

Yatırımcıların karmaşık haber akışları arasında boğulmaması gerektiğini hatırlatan Dr. Sevgen, temel stratejinin 'parayı takip etmek' olması gerektiğini vurguladı. Piyasanın yönünü belirleyen asıl unsurun 'paranın maliyeti' olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, faiz indirimleri veya teşviklerle paranın ucuzlamasının borsayı yukarı taşıyacağını, paranın pahalı hale gelmesinin ise kaçışı tetikleyeceğini belirtti. Ayrıca, büyük politika değişimlerinin sıklıkla duyurulduğu ağustos ayındaki Jackson Hall toplantısının (27-29 Ağustos 2026) yakından izlenmesi gerektiğini not düştü