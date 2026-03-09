Küresel piyasalarda baskı: Dolar güçlendi, altın değer kaybetti

Spot altın fiyatı pazartesi günü yaklaşık yüzde 2 gerileyerek ons başına 5.082 dolar seviyesine indi. ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 1,4 gerileyerek 5.099,40 dolara düştü.

Altın fiyatlarında düşüş sürerken gram altın da yeni haftaya yüzde 1,2'lik kayıpla 7 bin 216 lira seviyesinde başladı.

Güçlenen dolar altını baskılıyor

ABD dolarının üç aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıkması, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

Aynı zamanda ABD’nin 10 yıllık tahvil getirileri de bir ayın zirvesine yükseldi. Tahvil getirilerindeki artış, faiz getirisi olmayan altının elde tutulmasının fırsat maliyetini artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Petrol fiyatları ve enflasyon korkusu

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, piyasadaki dalgalanmaya rağmen altının gerilemesinde petrol fiyatlarının yarattığı enflasyon endişelerinin etkili olduğunu söyledi.

Waterer, “Piyasalardaki çalkantıya rağmen altın bugün baskı altında. Üç haneli petrol fiyatları enflasyon korkusuyla doları güçlendirirken, faiz indirimi beklentilerinin geri çekilmesine yol açıyor” değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve İsrail’in İran’la genişleyen savaşı nedeniyle Orta Doğu’daki bazı büyük petrol üreticilerinin arzı kısmaya başlaması, petrol fiyatlarının yüzde 20’den fazla yükselmesine neden oldu. Ham petrol fiyatları varil başına 110 doların üzerine çıktı.

Piyasalar ayrıca Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin uzun süre aksayabileceği endişesini de fiyatlıyor.

Faiz indirimi beklentileri zayıflıyor

Waterer’a göre son bir yılda altındaki güçlü yükseliş büyük ölçüde ABD’de faiz indirimi beklentilerine dayanıyordu. Ancak petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkmasıyla birlikte artan enflasyon riski, bu beklentileri zayıflatıyor.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın 18 Mart’ta sona erecek iki günlük toplantısında faizleri sabit tutmasını bekliyor. CME Group’un FedWatch aracına göre haziran ayında faizlerin sabit kalma ihtimali geçen hafta yüzde 43’ün altındayken şimdi yüzde 51’in üzerine çıktı.

Faizlerin yüksek kalması, getirisi olmayan bir varlık olan altının cazibesini azaltıyor.

Jeopolitik gerilim sürüyor

Öte yandan Orta Doğu’daki gerilim de tırmanmaya devam ediyor. İran’da pazartesi günü Ali Hamaney’in yerine oğlu Mücteba Hamaney’in ülkenin dini lideri olarak göreve getirildiği açıklandı. Bu gelişme ülkede sertlik yanlısı yönetimin gücünü koruduğuna işaret etti.

Diğer değerli metallerde de düşüş

Cnbc-e'nin derlediği habere göre, altınla birlikte diğer değerli metallerde de gerileme görüldü.

Gümüş yüzde 2,2 düşüşle ons başına 82,50 dolara gerilerken, platin yüzde 2,8 kayıpla 2.076 dolara indi.

Paladyum ise yüzde 1,2 düşüşle 1.605 dolar seviyesinde işlem gördü.