Küresel piyasalarda ‘büyük stres’: Dr. Nuri Sevgen’den kritik uyarılar

Dr. Sevgen, piyasaların yeni haftaya pek de iç açıcı olmayan gelişmelerle başladığını ve hem içeride hem de dışarıda zorlu bir sürecin işaretlerinin görüldüğünü ifade etti. Özellikle geçtiğimiz hafta yaşanan sert satışların ardından piyasalardaki volatilitenin sürebileceğine dikkat çeken Dr. Sevgen, sanayicilerin ve iş dünyasının en büyük endişesinin döviz kurlarının geleceği ve küresel bir kriz olasılığı olduğunu vurguladı.

Tahvil faizlerinde tarihi rekorlar ve ‘crash’ endişesi

Dr. Sevgen, küresel piyasalardaki en büyük sıkıntının tahvil fiyatlarındaki sert hareketler olduğunu belirtti. ABD 30 yıllık tahvil faizlerinin %5,1 seviyesine, Japonya 30 yıllık tahvil faizlerinin ise %4’ün üzerine çıkarak tarihi rekor seviyeleri test ettiğini ifade eden Dr. Sevgen, bu durumun hem fonlama maliyetlerini artırdığını hem de hisse senedi piyasaları üzerinde ciddi bir alternatif maliyet baskısı yarattığını söyledi. Bu faiz sarmalının 2008 mortgage krizine benzer bir kırılmaya yol açabileceği konusunda uyarıda bulunan Dr. Sevgen, Asya kaynaklı bir ‘crash’ (çöküş) ihtimalinin asla ‘olmayacak bir ihtimal’ olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Jeopolitik gerilim ve petrol fiyatları

Piyasalardaki stresin bir diğer ana kaleminin petrol fiyatlarındaki yükseliş olduğunu dile getiren Dr. Sevgen, Temmuz vadeli kontratların 111 dolara yaklaştığını bildirdi. Dr. Sevgen, İran ile ilgili belirsizliklerin sürmesi ve İsrail ile bölgedeki askeri hareketlilik endişelerinin piyasaları tetikte tuttuğunu; bu durumun dolar talebini artırarak diğer para birimleri üzerinde baskı kurduğunu ifade etti.

Borsa İstanbul’da kritik seviyeler

İç piyasaya dair teknik değerlendirmelerde bulunan Dr. Sevgen, Borsa İstanbul (BIST 100) için 14.500-14.600 seviyelerinin altındaki seyrin riskli olduğunu hatırlattı. Mevcut durumda 14.200 destek seviyesinin çok sıkı takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Sevgen, bu seviyenin altında kalınması halinde endeksin 13.500 puan seviyelerine kadar çekilme potansiyeli taşıdığını belirtti. Dr. Sevgen, yatırımcılara bu belirsizlik döneminde risklerini yönetmelerini, endekse duyarlı hisselerde hedging yapmalarını veya nakit pozisyonlarını artırmayı değerlendirmelerini tavsiye etti.

ABD’nin 38 trilyon dolarlık borç yükü ve doların geleceği

Dr. Sevgen, küresel finansal sistemin temelindeki kırılganlığa da değinerek, ABD'nin borcunun 38 trilyon dolara ulaştığını ve bu devasa borcun yönetilebilmesi için sistemin faizleri düşürmeye muhtaç olduğunu belirtti. Doların küresel rezerv para birimi olma özelliğinin zayıfladığı bir döneme girildiğini ifade eden Dr. Sevgen, ABD ile Çin arasındaki güç savaşının temelinde doların dünya hakimiyetini koruma çabası yattığını da sözlerine ekledi.