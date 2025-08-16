Küresel piyasalarda dikkatler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı ticaret politikasının küresel ekonomi ve ticaret üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler ekonomi otoritelerinin odağında olmaya devam ederken, tarifelerin etkilerine yönelik sinyallerin arandığı makroekonomik veriler yakından izlenmeye devam ediyor.

Gelecek hafta ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu da yatırımcıların odağında bulunurken, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin Bankanın faiz indirim süreci ve piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Makroekonomik veri tarafında ise geçen hafta ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından tarifelerin enflasyonist etkilerine yönelik endişeler yeniden gündeme geldi.

Analistleri, söz konusu enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında Fed'in faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamalarda değişimlerin izlendiğini belirterek, yıl sonuna kadar Bankanın toplamda 50 baz puanlık indirime gideceğinin fiyatlandığını söyledi.

Para piyasalarında eylül ayında Fed'in 25 baz puan faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, bazı Fed yetkililerinin şahin tonlu sözle yönlendirmeleri ve hükümet yetkililerinin Fed'e yönelik sert eleştirileri ülkedeki parasal gevşeme patikasına yönelik belirsizliklerin yüksek kalmasında etkili oluyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, geçen hafta yaptığı açıklamada iş gücü piyasası sağlam kaldığı sürece bu yıl tek faiz indiriminin uygun olacağını düşündüğünü aktardı.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise eylül ayındaki toplantıda faiz oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine karar vermek için henüz erken olduğunu ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de kalıcı fiyat baskılarının artıp artmadığından emin olmak için en az bir enflasyon raporunu daha görmek istediğini kaydederken, son üretici enflasyonu verilerinin biraz rahatsızlık tonu içerdiğini söyledi.

Bu gelişmelerin yanı sıra görev süresi gelecek yıl mayıs ayında sona erecek olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimin geçeceği belirsizliğini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, bir sonraki Fed başkanı adayını "biraz erken" açıklayabileceğinin sinyalini verdi.

Trump-Putin görüşmesi sona erdi

Yoğun ekonomik gündeme ek olarak ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'ndeki görüşmesi gerçekleşti.

"Barışın Peşinde" temalı görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Trump, önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

Putin ise Ukrayna etrafındaki durumun ABD Başkanı Trump ile yaptığı zirvenin temel konularından biri olduğunu belirterek, "Trump ile vardığımız anlayışın hedefe ulaşmamıza ve Ukrayna’da barışın sağlanmasına yol açacağını umuyorum." dedi.

Trump zirve sonrası ABD basınına yaptığı değerlendirmede bundan sonraki süreçte Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin devreye girmesi konusunda, "Şimdi bunu halletmek tamamen Zelenskiy'e bağlı. Avrupa ülkeleri de biraz müdahil olmalı ama bu Zelenskiy'e bağlı." şeklinde konuştu.

New York borsası pozitif seyretti

Bu gelişmelerle New York borsasında geçen hafta alıcılı bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 0,94, Nasdaq endeksi yüzde 0,81 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,74 değer kazandı.

ABD tahvil piyasalarında geçen hafta satıcılı seyir hakim olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,32 seviyesinde tamamladı.

Emtia tarafında ise altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 1,84 azalışla 3 bin 335 dolara, gümüşün ons fiyatı yüzde 0,9 düşüşle 38 dolara gerilerken, Brent petrolün varili ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 65,77 dolara inerek haftayı tamamladı.

Dolar endeksi ise faiz indirim ihtimallerinin güçlü kalmayı sürdürmesiyle haftayı yüzde 0,3 azalışla 97,9 seviyesinden kapattı.

18 Ağustos ile başlayacak haftada salı konut başlangıçları, inşaat izinleri, çarşamba Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, perşembe haftalık işsizlik maaşları, imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ikinci el konut satışları takip edilecek.

Perşembe günü ayrıca Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu başlarken, cuma günü Fed Başkanı Powell'ın sempozyumda yapacağı konuşma yatırımcıların odağına bulunuyor.

Avrupa borsaları alış ağırlıklı seyir

Avrupa borsaları geçen hafta pozitif seyrederken, gelecek hafta açıklanacak Avro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon ile Almanya'daki büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Bölge piyasalarında Fed'in faiz indirim sürecine tekrar başlayacağına yönelik fiyatlamalar ve Trump-Putin görüşmesine yönelik iyimserliklerin etkisiyle geçen hafta risk iştahı yüksek seyretti.

Makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi ve İngiltere'nin büyüme verileri takip edildi. Buna göre Avro Bölgesi ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre beklentilere paralel yüzde 0,1, yıllık bazda da yüzde 1,4 büyüdü.

İngiltere ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde ise önceki çeyreklik döneme göre yüzde 0,3 büyüme kaydetti. Beklenti, ekonomik büyümenin bu dönemde yüzde 0,1 olacağı yönündeydi.

Almanya’da ise enflasyon temmuzda aylık yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 2 ile piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,33, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,47 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,81 yükseldi.

Gelecek haftanın veri takviminde pazartesi Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, çarşamba İngiltere ve Avro Bölgesi'nde tüketici enflasyonu, Almanya'da üretici enflasyonu, perşembe bölge genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, cuma Almanya'da büyüme verileri yer alıyor.

Asya'da risk iştahı sürüyor

Asya borsaları geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izlerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına yönelik yükseltilen gümrük vergilerinin 90 gün daha ertelenmesini öngören kararnameyi imzalaması ve Fed'in faiz indirim beklentilerinin etkisiyle bölgede risk iştahı yüksek kalmaya devam etti.

90 gün erteleme kararı, ABD ve Çin arasında ticaret görüşmeleri konusunda daha fazla müzakere yapılabileceği umutlarını artırırken, tarife gündemine yönelik bölge endekslerindeki endişelerin yatışmasını sağladı.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya ekonomisi ABD'nin gümrük vergilerine rağmen ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü. Ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci çeyrekte, önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 1 arttı.

Geçen hafta ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) enflasyon riskine karşı adım atmakta geride kaldığını belirterek, bankanın faiz artırımına gitmesinin muhtemel olduğunu söylemişti.

Analistler, beklentileri aşan büyümenin, BoJ'un faiz artırımına yönelmesinde işini kolaylaştıracak etmenlerden biri olduğunu ifade etti.

Çin tarafında ise perakende satışlar temmuzda yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin altında artış kaydederken, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5,7 artışla beklentilerin gerisinde kaldı.

Ülkede temmuza ilişkin işsizlik oranı ise yüzde 5,2 ile tahminlerin hafif yukarısında geldi. Bu dönemde ülkede sabit sermaye yatırımı temmuzda yüzde 1,6 artışla tahminleri karşılayamadı.

Analistler, Çin'de arka arkaya gelen zayıf verilerin, hükümetin ekonomiyi destekleyici adımlar atabileceği beklentilerini güçlendirdiğini kaydederek, pay piyasalarında alımların tetiklediğini ifade etti.

Merkez bankaları tarafında ise Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,60 seviyesine çekti.

Bankadan yapılan açıklamada, dünya ekonomisindeki belirsizliğin yüksek seyretmeye devam ettiği kaydedilerek, ABD tarifelerinin ve diğer ülkelerdeki politika tepkilerinin kapsamı ile ölçeği konusunda biraz daha netlik oluştuğu bildirildi.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,70, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,65, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,49 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,73 değer kazandı.

Gelecek hafta çarşamba Japonya'da dış ticaret dengesi, çekirdek makine siparişleri ve Çin'de kredi faiz oranları, cuma Japonya'da enflasyon verileri izlenecek.

Yurt içinde TCMB'nin enflasyon raporu takip edildi

Yurt içinde geçen hafta satış ağırlıklı seyir öne çıkarken BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 0,93 düşüşle 10.870,57 puandan kapandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında konuştu.

Karahan, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ettiklerini ifade ederek, 2026 sonu için ise tahminlerinin, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ettiğini belirtti.

Bundan böyle, veri akışına bağlı olarak revize edilebilecek enflasyon tahminlerinin yanı sıra rapor dönemleri arasında olağanüstü gelişmeler olmadığı sürece değiştirilmeyecek ara hedefler açıklanacağını bildiren Karahan, "Bu bağlamda, ara hedefler içsel para politikası patikasını belirlerken referans olarak alınacaktır. Böylece, kontrol ufku içerisinde enflasyonun ara hedeflere yakınsaması sağlanacaktır." dedi.

Karahan, "Önceki raporlarda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini, 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Dolar/TL yükselişle haftayı tamamladı

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 40,8330'dan tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi konut fiyat endeksi, salı işsizlik oranı, uluslararası yatırım pozisyonu, perşembe tüketici güven endeksi, cuma finansal hizmetler güven endeksi verileri takip edilecek.