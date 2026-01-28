Küresel piyasalarda Fed faiz kararı bekleniyor

ABD'nin İran'a olası müdahalesine ilişkin endişeler ile ülkede hükümetin yeniden kapanma riskinin gündemde olduğu dönemde, yatırımcılar fırsat gördükleri alanları değerlendiriyor.

Teknoloji tarafındaki iyimser beklentiler, yapay zeka alanına duyulan güvenin artmasıyla birlikte piyasalarda risk iştahının canlı kalmasına yardımcı olurken, siyasi ve ekonomik riskler yatırımcılar tarafından dengelenmeye çalışılıyor.

Bu gelişmelere ek olarak ABD'nin farklı coğrafyalardaki jeopolitik gerilimlere dahil olabileceğine ilişkin endişeler, dolar endeksi, tahvil piyasası ve altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Dolar endeksi dün 95,5'e inerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD Başkanı Donald Trump, doların çok fazla değer kaybettiğini düşünmediğini, "harika" durumda olduğunu ifade etti.

Çin ve Japonya'nın para birimlerini devalüe etmek istedikleri için eskiden bu ülkelerle çok mücadele ettiğini dile getiren Trump, bunun adil olmadığını onlar paralarının değerini düşürdüğünde rekabetin zorlaştığını ifade etti.

Dolar endeksindeki geri çekilme altının alternatif maliyetini azaltarak, güvenli liman talebinin devam ettiği bu süreçte güçlü bir yükseliş nedeni daha oluşturdu.

Dün, altının onsu tarihi zirvesini 5 bin 182 dolara çıkarırken, yeni işlem gününde bu seviyeyi 5 bin 262 dolara yükseltti. Altının ons fiyatı, şu sıralarda, yüzde 1,5 artışla 5 bin 253 dolarda alıcı buluyor.

Tahvil piyasasında ise ABD'de hükümetin yeniden kapanma riski ve Fed'in faiz kararı fiyatlamalarda etkili olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,23'e yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi, yeni günde 4,24'te bulunuyor.

Fed'den beklentiler

Analistler, Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmedeki tonlamasının fiyatlamalar açısından belirleyici olacağını söyleyen analistler, bu bağlamda piyasalarda oynaklıkların artabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, mevcut enflasyon ve istihdam dinamiklerinin Fed'i bugün beklemede tutacağını ifade etti.

İstihdamın yeniden zayıfladığına veya enflasyonun yeniden hızlanmayacağına dair işaretler görülene kadar para politikasının muhtemelen daha uzun süre sıkı kalacağını belirten Sonola, bu yıl toplam iki faiz indirimi beklediklerini aktardı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise ocak ayında 84,5'e gerileyerek 2014'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Teknoloji devlerinin bilançoları bekleniyor

Kurumsal tarafta ABD'li teknoloji devlerinden Meta, Microsoft, Tesla, IBM'in bugün, Apple'ın ise perşembe günü açıklayacağı finansal sonuçları takip edilecek.

Bilançosunu yayımlayan General Motors'un karı beklentileri aşarken, şirket 6 milyar dolarlık yeni hisse geri alım yetkisi açıkladı. General Motors'un hisseleri yaklaşık yüzde 9 arttı.

Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,41, Nasdaq endeksi yüzde 0,91 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,83 düştü. S&P 500 endeksi kapanış rekorunu tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Avrupa borsaları Almanya hariç pozitif seyretti

Avrupa borsalarında dün Almanya hariç alıcılı bir seyir öne çıkarken, avro/dolar paritesindeki yükseliş dikkati çekti.

Doların majör para birimleri karşısında zayıflaması, avro/dolar paritesini yaklaşık son 4,5 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Dün, avro/dolar paritesi 1,2082'ye çıkarak Haziran 2021'den bu tarafa en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, avronun dolar karşısında değerlenmesinde birçok etmeninin aynı anda çalıştığını belirterek, piyasaların ABD'de faizlerin hızla düşeceğini fiyatlamasının doları zayıflatan nedenler arasında bulunduğunu aktardı.

Bu nedenler arasında Trump'ın belirsizlik içeren politikalarının da yer aldığını belirten analistler, enflasyon hedeflerine ulaşan Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl genelinde ilave faiz indirimi yapmayacağına yönelik beklentilere karşın, Fed'in yeni başkanıyla birlikte gevşeme sürecine gireceği öngörülerinin öne çıktığını ifade etti.

ECB İcra Kurulu Üyesi Piero Cipollone, artan jeopolitik gerilimlerin Avrupa'nın tamamen kendi kontrolü altında ödeme sistemleri geliştirmesi gerektiği fikrini güçlendirdiğini söyledi.

Diğer yandan, Hindistan ve Avrupa Birliği (AB), arasında imzalanan anlaşma gündemin odağında yer aldı.

Söz konusu anlaşmayla sanayi ve tüketim mallarında karşılıklı gümrük vergilerinin düşürülmesi, bazı tarım ürünlerinin ise kapsam dışında tutulması bekleniyor. Ayrıca anlaşmayla birlikte AB menşeli otomotiv sektörünün daha geniş bir pazar hacmine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, "Avrupa'nın ABD olmadan kendini savunamayacağı" yönündeki açıklamaları hakkında "Çeşitli cephelerde giderek daha dirençli ve bağımsız hale gelmeyi sağlamaya kararlıyız." dedi.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,09 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,15 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Asya tarafı Japonya hariç alıcılı

Asya tarafında Japonya hariç pozitif bir seyir izlenirken, bu akşam Fed'in alacağı para politikaları kararları ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sözle yönlendirme bölge gündeminin merkezinde yer alıyor.

Buna ek olarak teknoloji ve yarı iletken sektöründe iyimserlikler bölge piyasalarındaki risk iştahını besliyor. Bölgedeki haber akışında Çin'in Nvidia'nın H200 yapay zeka çiplerinin ilk partisinin ithalatına onay verdiği bildirildi.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) 18-19 Aralık'taki para politikası toplantısının tutanaklarını yayımladı. Buna göre, zayıf yen ve işgücü kıtlığından kaynaklanan artan enflasyon baskılarının, diğer faktörlerin yanı sıra, ek faiz artırımlarının zamanlaması için önemli etkenler olarak değerlendirildi.

Tutanaklara göre, bazı üyeler gelecekteki faiz artışları konusunda temkinli davranmayı tercih ederken, diğerleri şirketlerin ücret artışlarını hammadde maliyetleriyle birlikte yansıtmasıyla enflasyonun daha da yerleştiğini ve kalıcı hale geldiğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,5 yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 13.106,99 puanla tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,23 azalışla 14.592,00 puandan tamamladı.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye'deki son durum, Gazze Barış Kurulu çalışmaları, savunma sanayi başta olmak üzere ticari münasebetler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, ilişkilerin her alanda ileri taşınmasının iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin komşusu Suriye'de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının tam olarak uygulanmasına büyük önem verdiğini vurgulayan Erdoğan, bu konuda ABD ve Suriye makamlarıyla eş güdüm içinde süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Dolar/TL, dünü 43,4000'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 43,4120'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.200 ve 13.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Almanya, şubat ayı GfK tüketici güven endeksi

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

22.00 ABD, Fed'in faiz kararı

22.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması