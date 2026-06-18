Küresel piyasalarda Fed rüzgarı: Dr. Nuri Sevgen’den kritik faiz ve enflasyon analizi

Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Dr. Sevgen, Fed yetkilisi Kevin Warsh’un açıklamalarının ardından piyasada oluşan olumlu havanın yerini sert düşüşlere bıraktığını belirtti. Dr. Sevgen, Fed’in geleneksel 'sözlü yönlendirme' (forward guidance) mekanizmasının fayda sağlamadığı yönündeki görüşlere katılmadığını, bu durumun piyasalarda volatiliteyi artırabileceğini savundu,. Fed’in, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) benzer şekilde önceden mesaj vermeden ani açıklamalar yapmasının yatırımcıları ters köşe yapabileceği uyarısında bulundu.

Faiz artırım eğilimi ve nokta grafiklerin mesajı

Dr. Sevgen, Fed üyelerinin yayımladığı 'dot plot' (nokta grafik) verilerine dikkat çekerek, faizlerin %3,75 - %4,00 bandına taşınması yönünde güçlü bir eğilim olduğunu ifade etti. Bu durumun piyasa moralini bozduğunu belirten Dr. Sevgen, bazı uluslararası kurumların faiz artışından kaçınılabileceği veya indirimlerin ertelenebileceği yönündeki raporlarının piyasaya cılız bir umut verdiğini de sözlerine ekledi.

"TCMB için faiz indirimi şu aşamada mümkün değil"

Yurt içi piyasalar ve TCMB’nin politikalarına dair analizlerde bulunan Dr. Sevgen, Türkiye’deki enflasyonun dünya genelinden ayrıştığını ve %32 seviyelerindeki enflasyonun "rekor" düzeyde olduğunu vurguladı. Kamu harcamaları, deprem maliyetleri ve enerji bağımlılığı gibi yapısal sorunlar nedeniyle faiz indiriminin şu aşamada doğru olmadığını belirten Dr. Sevgen, ancak seçim dönemlerinde ekonomik büyümeyi canlandırmak adına piyasada bu yönde bir beklenti oluştuğunu ifade etti,.

Emtia piyasası ve dolar endeksindeki yükseliş

Dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerine çıkmasının dolarla fiyatlanan tüm varlıkları baskıladığını kaydeden Dr. Sevgen, bu durumun altın, gümüş ve petrol fiyatlarında satış getirdiğini belirtti. Altında 4.350 dolar seviyesinin önemli bir direnç olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, 4.200 doların üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü potansiyelin korunabileceğini ancak bir süre daha yatay seyir beklenebileceğini söyledi. Gümüşte ise 67-68 dolar seviyelerinin kritik destek olduğunu, bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yukarı hareketin başlayabileceğini öngördü.

Borsa İstanbul’da teknik seviyeler ve beklentiler

Borsa İstanbul (BIST 100) endeksini teknik açıdan yorumlayan Dr. Sevgen, 14.600 puan seviyesinin çok önemli bir direnç olduğunu, bu seviye geçilirse 15.700 puana doğru bir hareketin ivme kazanabileceğini belirtti. Ana trendin bozulmaması için 14.200 - 14.250 destek bölgesinin üzerinde kalınması gerektiğini vurgulayan Dr. Sevgen, küresel piyasalardaki olumlu havayla birlikte borsanın güne artı açılış yapabileceğini öngördü.

Jeopolitik riskler ve dolar sistemine güven kaybı

Küresel sistemdeki büyük değişime değinen Dr. Sevgen, ABD dolarının bir ‘hukuk devleti ve mülkiyet koruma’ simgesi olmaktan uzaklaştığını belirtti. Özellikle Rusya ve İran’a yönelik yaptırımların ve mal varlıklarına el konulmasının ‘petrodolar’ sistemine büyük zarar verdiğini ifade etti,. İran ile yapılan anlaşmaların ve tazminat ödemelerinin bölgede inşaat ve gıda gibi sektörlerde Türkiye için fırsatlar yaratabileceğini belirten Dr. Sevgen, savunma sanayisinin ise küresel ölçekte ön planda kalmaya devam edeceğini öngördü.