Küresel piyasalarda gözler Fed tutanakları ve Nvidia bilançosunda

Orta Doğu’daki gerilimlerin piyasalara yönelik zincirleme etkileri fiyatlamalar üzerinde daha belirgin hissedilmeye başlandı. Bölgede 8 Nisan'da sağlanan ateşkese rağmen yüksek seyrini koruyan petrol fiyatları enflasyon korkularını körüklemeyi sürdürüyor. Artarak devam eden enflasyon endişeleriyle tahvil piyasalarındaki satış baskısı sürüyor.

Özellikle ABD'de güçlü enflasyon endişelerinin sürdüğünü ve makroekonomik verilerin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret ettiğini belirten analistler, bu durumun tahvil piyasalarındaki satıcılı seyrin başlıca sebebi konumunda olduğunu kaydetti.

Fed'e yönelik beklentilerin savaş öncesi döneme göre "şahin" tarafa doğru dönmesi söz konusu baskıyı desteklerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 73'e çıktı.

Tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi, küresel piyasalarda yatırımcı davranışları üzerinde belirleyici olurken, artan getirilerin pay piyasalarında oynaklığı beslediği görülüyor.

Analistler, özellikle ABD tahvil getirilerinin yüzde 5 seviyelerine yaklaşmasının risk-getiri dengesini yeniden şekillendirdiğini, görece cazip hale gelen tahvil piyasalarının yatırımcıların hisse senedi pozisyonlarını azaltmasına neden olduğunu belirtti.

Öte yandan yükselen tahvil faizlerinin şirketlerin borçlanma maliyetlerini yukarı çektiğine dikkati çeken analistler, karlılık görünümüne yönelik endişelerin de hisse piyasalarındaki zayıf seyrin ana unsurları arasında yer aldığını kaydetti.

Bir süredir yapay zeka teması ekseninde şekillenen piyasalarda gözler ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın bugün açıklayacağı finansal sonuçları ile Fed'in toplantı tutanaklarına çevrildi. Fed'in toplantı tutanaklarında bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller aranacak.

Öte yandan ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısının görüşmelere açılmasını kabul ederek tasarının önünü açan bir adım attı.

Trump'ın veto edeceğine kesin gözüyle bakılan tasarı, bu haliyle dahi ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler arasında "İran'la savaşın uzamasından" duyulan rahatsızlığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Altın, yükselen tahvil faizleriyle geriledi

Bu gelişmelerin ışığında dün ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,6833'e ulaşarak 16 Ocak 2025’ten bu yana en yüksek seviyesini test ederken, 30 yıllık hazine tahvil faizi de yüzde 5,19’un üzerine çıkarak 2007’den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi yeni günde yüzde 4,65'te dengelendi.

Analistler, tahvil faizleri ile tahvil fiyatlarının ters yönde hareket ettiğini hatırlatarak, yükselen tahvil faizinin aslında "tahvilin fiyatının düşmesi ve tahvil satışlarının arttığı" anlamına geldiğini bildirdi.

Fed'e ilişkin tahminlerin "şahin" tarafa kaymasıyla dolar endeksi kritik değer olan 100 seviyesine yakın kalmaya devam ediyor.

Güçlü dolar ve yükselen tahvil faizleriyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı dün yüzde 1,9 düşüşle 4 bin 481 dolara inerken, yeni günde de yüzde 0,3 azalışla 4 bin 466 dolardan alıcı buluyor.

Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle yüksek seyrini sürdüren Brent petrolün varil fiyatı ise yeni işlem gününde yüzde 0,5 düşüşle 107 dolarda bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle, S&P 500 endeksi yüzde 0,67, Nasdaq endeksi yüzde 0,84 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,65 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne negatif seyirle başladı.

Avrupa borsaları karışık seyretti

Avrupa borsalarında da söz konusu gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor. Euro Bölgesinde bugün açıklanacak enflasyon verileri yakından takip edilecek.

Dün yayımlanan verilere göre, AB'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 233,9 milyar Euroya gerilerken, ithalatı ise yüzde 2,7 yükselerek 228 milyar Euroya çıktı. AB, söz konusu ayda 5,9 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (DESA), Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2026 raporunu güncelledi. Raporda, ABD'ye yönelik ekonomik büyüme tahmini bu yıl yüzde 2 olarak korunurken, gelecek yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2'ye çekildi.

Avrupa Birliği'nde (AB) ise ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 1,1 ve 2027'de yüzde 1,4 olmasının beklendiği kaydedildi. Bu tahminler ocak ayına kıyasla 0,2 puanlık aşağı yönlü revizyona işaret etti.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,38 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,65 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Çin'de 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları (LPR) değişmedi

ABD'deki satıcılı seyrin yeni günde Asya'ya taşındığını görülürken, Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu.

Küresel tahvil faizlerindeki yükseliş, bölgede büyüme ve teknoloji hisseleri üzerinde baskı unsuru olarak kabul ediliyor.

Bu gelişmelere ek olarak Samsung Electronics'te yaklaşık 50 bin çalışanın ücret anlaşmazlığından ötürü grev kararı almasıyla şirketin hisseleri yüzde 1,6 geriledi. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 düştü.

Yurt içi piyasalarda 19 Mayıs Bayram tatili sonrası işlemler başlıyor

Borsa İstanbul 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle dün kapalıydı. Pazartesi günü satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,35 değer kaybederek 14.029,54 puandan tamamlamıştı.

Dolar/TL dünü 45,5840'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 45,5900'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Fed'in toplantı tutanakları ve Euro Bölgesinde enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

09.00 İngiltere, nisan ayı tüketici fiyat endeksi

09.00 İngiltere, nisan ayı perakende satış fiyat endeksi

09.00 Almanya, nisan ayı üretici fiyat endeksi

10.00 Türkiye, nisan ayı konut fiyat endeksi

12.00 Euro Bölgesi, nisan final tüketici fiyat endeksi

14.00 ABD, 16 Mayıs haftalık mortgage başvuruları

21.00 ABD, FOMC Toplantı Tutanakları