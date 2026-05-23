Küresel piyasalarda iyimserlik kalıcı mı olacak?

Orta Doğu'da gerilimleri azaltabilecek gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik artan iyimserlikler ve önemli şirketlerin halka arz girişimleri küresel piyasaların alış ağırlıklı bir seyir izlemesini sağladı.

ABD ile İran arasında çoğunlukla arabulucular üzerinden ilerleyen görüşmelerde bir anlaşmaya varılabileceğine yönelik artan iyimserlik piyasalara nefes aldırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile şu anki durumun "tam sınırda" olduğunu belirtmesi ve görüşmeleri yürüttükleri İranlı yetkililerin tutumuna ilişkin yaptığı olumlu değerlendirmeler, Orta Doğu'da jeopolitik risklerin azalabileceğine dair umutları besledi.

Bölgedeki tansiyonun düşebileceğine dair beklentilerle enerji arzına ilişkin endişelerin hafiflemesi, petrol fiyatlarında geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskılarının sınırlanabileceğine işaret etmesiyle tahvil piyasalarında da satış baskısı zayıfladı.

Teknoloji yakından izleniyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la müzakerelerde olumlu sinyaller olduğunu belirtti.

Analistler, bölgede gerilimlerin önceki haftalara göre hafiflemesinin tarafların her an anlaşma sağlayabileceğine ilişkin iyimserliklerin sürmesine katkı verdiğini belirtti.

Öte yandan ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp'un (SpaceX), halka arz başvurusunda bulunması ve yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin hisse piyasasında işlem görme girişimi de piyasalarda risk iştahını destekledi.

Büyüme potansiyeli yüksek büyük ölçekli teknoloji şirketlerinin halka açılmasının sermaye piyasalarının derinliğini artırabileceğini belirten analistler, söz konusu gelişmelerin yatırımcıların teknoloji sektörüne yönelik olumlu algısını desteklediğini ifade etti.

Gözler Nvidia’daydı

Öte yandan, dünyanın en büyük şirketi konumundaki ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın açıkladığı güçlü bilanço ve sonraki çeyrek için 92,8 milyar dolarlık gelir öngörülmesi piyasalardaki iyimserliği destekledi.

Şirketin, bilançosunda 2027 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul ettiği 26 Nisan'da sona eren üç aylık dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 85 artışla 81,6 milyar dolara yükseldi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 artıran Nvidia, geçen yılın aynı döneminde ise 44,1 milyar dolar gelir elde etmişti. Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 78,9 milyar dolar olması yönündeydi.

Bu gelişmelere ek olarak ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımladığı toplantı tutanakları da yakından takip edildi. Söz konusu tutanaklar, enflasyonun yüksek seyretmesi halinde faiz artışı ihtimalinin güçlendiğini gösterdi.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin çoğunluğunun enflasyonun kalıcı bir şekilde yüzde 2'nin üzerinde seyretmeye devam etmesi durumunda politika duruşunda bir miktar sıkılaştırmaya gidilmesinin uygun hale gelebileceği görüşünde olduğu aktarıldı.

10 yıllık tahvil faizi geriledi

Analistler, jeopolitik risk primindeki çözülme ve Nvidia öncülüğünde güçlenen yatırımcı iştahının piyasalarda kısa vadeli rahatlama sağlasa da Fed tutanaklarının enflasyon konusunda hala sıkı bir duruşa işaret etmesinin, iyimserliğin kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini canlı tuttuğunu belirtti.

Bu gelişmelerin ışığında ABD 10 yıllık tahvil faizi haftalık bazda 3 baz puan azalışla yüzde 4,56'ya geriledi.

Dolar endeksi ise geçen haftayı yatay seyirle 99,3 seviyesinden tamamladı.

Fed'e ilişkin tahminlerin "şahin" tarafa kaymasıyla altının onsu haftalık bazda yüzde 0,72 azalarak 4 bin 508 dolara indi.

Orta Doğu'daki gerilimlerin azalacağına dair umutlarla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5 düşüşle 100,9 dolara geriledi.

New York borsası yükseldi

New York borsası, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik iyimserlik, tahvil faizlerindeki gerileme ve petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin pozitif etkileriyle haftayı yükselişle tamamladı.

Bu gelişmelerle haftalık bazda S&P 500 endeksi yüzde 0,88, Nasdaq endeksi yüzde 0,45 ve Dow Jones endeksi de yüzde 2,13 değer kazandı.

Gelecek hafta salı tüketici güven endeksi, çarşamba Richmond Fed sanayi endeksi, perşembe büyüme, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, bekleyen konut satışları, cuma toptan stoklar açıklanacak.

Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa pay piyasalarında da azalan jeopolitik risk algısı ve teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izlendi. Bölge genelinde düşen enerji fiyatlarının enflasyon baskılarını hafifletebileceğine yönelik beklentiler riskli varlıklara olan talebi destekledi.

Açıklanan makroekonomik verilere göre, Euro Bölgesi ve İngiltere'de açıklanan enflasyon verileri beklentilerin altında geldi. Euro Bölgesi'nde nihai verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilere paralel şekilde arttı.

Enflasyondaki yavaşlama işaretleri ve Orta Doğu'da enerji akışının yeniden hızlanacağı beklentileri Avrupa borsalarında risk iştahını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

İngiltere'de ise martta yüzde 3,3 olan yıllık enflasyon, nisan ayında yüzde 2,8'e geriledi. Ülkede aylık enflasyon da yüzde 0,7 oldu.

Almanya verileri öne çıktı

Almanya'da ise ilk çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,5 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Ülkenin ihracattaki güçlü performansı büyümeyi olumlu etkilerken, Orta Doğu kaynaklı etkilerin bundan sonra ülkenin büyümesi üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği'nde (AB) ise ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 1,1 ve 2027'de yüzde 1,4 olmasının beklendiği kaydedildi. Bu tahminler ocak ayına kıyasla 0,2 puanlık aşağı yönlü revizyona işaret etti.

Bu gelişmelerle, haftalık bazda Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 3,92, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,80, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,66, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,05 değer kazandı.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi

Asya tarafında ise geçen hafta karışık bir seyir öne çıktı.

Güney Kore borsasında teknoloji ve yarı iletken şirketlerindeki hızlı yükselişlerin etkisiyle sert yükselişler görülürken, jeopolitik risklerin azalacağına yönelik iyimserlikle Japonya borsası da pozitif seyretti.

Çin'de ise açıklanan makroekonomik veriler ülkede ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini ortaya koydu.

Çin'de sanayi üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 4,1 artsa da beklentilerin altında kaldı ve önceki aya göre yavaşlama eğilimi gösterdi. Perakende satışlar da yüzde 0,2 ile tahminlerin epey altında kaldı.

Öte yandan, Japonya'da dolar/yen paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,2 artışla 159,2 seviyesine çıktı. Dolar/yen paritesindeki artış ülkede enflasyon endişelerini körüklemesinin yanında tahvil faizlerinde de satış baskısının artmasına neden oldu.

Japonya’da enflasyon beklentilerin altında kaldı

Japonya'da enflasyon nisan ayında beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede yıllık enflasyon yüzde 1,4 ile tahminlerin altında kalırken, mart ayındaki veriye göre yavaşlama sinyali verdi.

Çekirdek enflasyon da yüzde 1,4 ile Japonya Merkez Bankası (BoJ) hedefinin altında kaldı. Orta Doğu kaynaklı enflasyon korkularıyla para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un haziran ayında faiz artıracağına ilişkin beklentiler güçlü kalmayı sürdürdü.

Analistler, ülkede enflasyonun gelecek aylarda Orta Doğu'daki gerilimlerle bağlantılı olarak yükselen enerji fiyatlarının ekonomiye yansımalarıyla hızlanabileceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Bu arada, Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,73, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,14 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,54, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti.

Borsada yüksek oynaklık

Yurt içinde de geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 3,89 azalışla 13.808,20 puana geriledi.

Salı günü 19 Mayıs tatili nedeniyle işleme kapalı olan BIST 100 endeksi, perşembe günü yüzde 6 düşerek günü devre kesiciyle tamamlarken, cuma günü de yüzde 5’e yakın yükseldi.

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 45,5151'den tamamladı.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Öte yandan, Kurban Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay piyasasında, dünkü işlemlerin takası 1 Haziran Pazartesi günü, pazartesi ve salı günkü işlemlerin takası 2 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.

Borsada 26 Mayıs Salı yarım gün seans yapılacak olup, 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe ve 29 Mayıs Cuma günü seans düzenlenmeyecek.

Gelecek hafta pazartesi ekonomik güven endeksi takip edilecek.