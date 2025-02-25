Küresel piyasalarda karışık seyir

ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari tavrının küresel ekonomiye yönelik etkileri varlığını korurken, ülkede enflasyonist baskıların artabileceği endişeleri pay piyasalarında risk algısını yükseltiyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 gün süreyle ertelenen Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifelerin "zamanında ve planlandığı şekilde ilerlediğini" ifade etmesinin ticaret savaşı endişelerini artırdığını kaydetti.

Öte yandan, dün açıklamalarda bulunan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ve Kiev yönetimiyle kıymetli madenler anlaşmasında sona geldiklerini kaydetti.

Bu gelişmelerin yanı sıra cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin yatırımcıların odağında olduğu kaydeden analistler, söz konusu verinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlamasına yönelik fiyatlamaları etkileyebileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına yönelik fiyatlamalar öne çıkıyor.

Altın rekor tazeledi

Kurumsal tarafta ise ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın hisseleri dün 1100 kurumsal pozisyonu kaldırma kararı aldığını duyurması sonrasında yüzde 1,3 artış gösterdi.

ABD'li çip şirketi Nvidia'nın hisselerindeki yüzde 3'ten fazla düşüş de dikkati çekti. ABD'de gelecek dört yıl içinde 500 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını bildiren Apple'ın hisseleri ise günü hafif yükselişle tamamladı.

Analistler, Nvidia'nın yarın açıklanacak finansal sonuçlarının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade ederek sektör bazlı oynaklığın artabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,38, dolar endeksi de yatay seyirle 106,6 seviyesinde dengelendi.

Ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla yükseliş eğilimini sürdüren altının ons fiyatı dün 2 bin 956,25 dolarla rekor tazelemesinin ardından gerileyerek 2 bin 951 dolardan kapandı. Altının ons fiyatı şu sıralarda ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 2 bin 938 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 74,7 dolardan satılıyor.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,50, Nasdaq endeksi yüzde 1,21 değer düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,08 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa'da karışık seyir

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler Almanya'da açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Almanya'da imalat aktivitesindeki daralma ana gündem maddelerinden olmayı sürdürürken, 2024'ün son çeyreğinde ülke ekonomisinin daralmaya devam etmesi öngörülüyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) dün yayımladığı şubat ayı raporunda Alman sanayisinin geleceğinin belirsizliğini koruduğu belirtilerek, yüksek seviyedeki ekonomik belirsizlik ile şu anda çok düşük olan kapasite kullanımının yatırımlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği ifade edildi.

Yılın ocak-mart döneminde ekonomide hafif bir toparlanma beklendiğine yer verilen raporda, "Devam eden zayıf ekonomik eğilime rağmen Alman ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde hafif bir büyüme kaydedebilir. Sanayi, kış çeyreğinde öncekine kıyasla büyümede daha az engelleyici olabilir ve inşaat sektörü bir önceki çeyrekle yaklaşık aynı seviyede kalabilir." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, ülkedeki erken genel seçimlerin sonuçlarına yönelik haber akışı takip edilmeye devam ederken, seçimlerden galip çıkan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile hükümeti kurmak istediklerini söyledi.

Hükümeti kurma görevinin CDU/CSU'da olduğunu vurgulayan Merz, meclisteki sandalye dağılımına bakıldığında CDU/CSU ve SPD'nin toplamda 328 milletvekili sayısıyla koalisyon hükümetini kurabileceğine işaret etti.

"Biz de tam da bunu istiyoruz." diyen Merz, gelecek günlerde bu konuda görüşmeler yapacaklarını kaydetti.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,62 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 düştü. İngiltere'de FTSE 100 ise yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.

Asya'da negatif görünüm

Asya tarafında satıcılı bir seyir izlenirken, Güney Kore Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 2,75 seviyesine çekti.

Bankadan yapılan açıklamada, hanehalkı borcunda devam eden yavaşlamayla birlikte enflasyonun dengelendiği kaydedilerek, büyümede yavaşlamanın beklendiği, bu nedenle faiz oranını daha da düşürmenin ve ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskıyı hafifletmenin uygun olduğuna karar verildiği ifade edildi.

Öte yandan, bölge genelinde teknoloji hisseleri öncülüğünde satıcılı seyir öne çıkarken, cuma günü ABD'nin yayımladığı Çin kaynaklı yatırımların engellenmesini öngören, "Önce Amerika Yatırım Politikası" başlıklı genelge ve Trump'ın Kanada ile Meksika'ya gümrük vergisi uygulama kararları bölgedeki risk algısını yükseltiyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 geriledi.

Yurt içinde satış ağırlıklı seyir izlendi

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kaybederek 9.574,83 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 36,4356'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 36,4630 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında Almanya'da büyüme, ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu vurguladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, şubat ayı sektörel enflasyon beklentileri

10.00 Almanya, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH)

17.00 ABD, aralık ayı konut fiyat endeksi

18.00 ABD, şubat ayı New York Fed tüketici güven endeksi

18.00 ABD, şubat ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi