Küresel piyasalarda kritik viraj: Dr. Nuri Sevgen’den manipülasyon ve vade sonu uyarıları

Dr. Sevgen, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirirken Pentagon’un Türkiye saati ile 15:00’te yapacağı açıklamanın kısa vadeli bir iyimserlik yaratabileceğine değindi. Ancak bu tür kritik açıklamaların zamanlamasına dikkat çeken Sevgen, ABD yönetiminin piyasa dinamikleri üzerindeki güçlü etkisinin altını çizdi. Özellikle piyasaların sıkıştığı dönemlerde gelen üst düzey açıklamaların piyasa yönünü belirlemede stratejik bir müdahale işlevi gördüğünü belirtti.

Altın ve gümüşte yön yukarı

Emtia piyasasını değerlendiren Dr. Sevgen, altının tarihsel olarak parasal sistemin yerine geçen bir değer olduğunu hatırlattı. Savaş ekonomisinin yükselmesi ve ülkelerin bunu finanse etmek için para basmak zorunda kalacak olmasının altını destekleyeceğini belirten Dr. Sevgen, altının uzun vadede yükselmeye devam edeceğini ve mevcut fiyatların 'ucuz' olduğunu ifade etti. Gümüş tarafında ise sanayi kullanımından kaynaklı arz kısıtlılığına dikkat çekerek, burada da ana hikayenin yukarı yönlü olduğunu belirtti.

VİOP yatırımcılarına hayati uyarılar

31 Mart’ın mart vadeli kontratlar için son işlem günü olması sebebiyle yerli yatırımcıyı uyaran Dr. Sevgen, özellikle döviz kontratlarında fiyatlama mekanizmasının yanlış anlaşıldığını söyledi. Dr. Sevgen, dolar/TL ve Euro/TL kontratlarında uzlaşma fiyatının Merkez Bankası’nın saat 15:30’da açıklayacağı kurlarla sabitlendiğini, bu saatten sonra piyasada yaşanacak hareketlerin vade sonu fiyatını etkilemeyeceğini vurguladı. Ayrıca pay vadeli kontratlarda satış tarafında olanların, ödünç piyasasının kapalı olması nedeniyle takas yükümlülüklerinde sıkıntı yaşayabileceğine dair önemli bir hatırlatmada bulundu.

Jeopolitik riskler ve enflasyon baskısı

Türkiye’nin CDS primleri ve tahvil faizlerindeki yükselişi yabancı çıkışına ve artan enflasyon beklentilerine bağlayan Dr. Sevgen, petrol fiyatlarındaki artışın doğrudan ulaşıma ve dolayısıyla her şeye zam olarak yansıyacağını belirtti. '2 + 2 = 4' diyerek enflasyonist baskının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, jeopolitik gerilimlerin ve NATO ile ilgili gelişmelerin Türkiye’nin finansal dengesini ve turizm sektörünü baltalayabileceği konusundaki endişelerini de dile getirdi.